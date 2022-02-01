В Бурятии состоялся первый турнир по айс-гольфу среди туроператоров

Гольф на льду набирает популярность



По инициативе министра туризма Бурятии Алдара Доржиева прошёл пробный промотурнир по айс-гольфу с привлечением туроператоров республики. В нём приняли участие и местные члены федерации гольфа, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.



Мероприятие прошло на Верхней Берёзовке. На свежем воздухе участники промотурнира смогли оценить все нюансы айс-гольфа в условиях сибирской зимы.



Организаторы решили провести в ближайшее время ещё один промотурнир в селе Максимиха. Руководство турбазы подготовит специальное поле на льду Байкала для турнира по граунд айс гольфу.



Отмечается, что проект по проведению турнира по гольфу в 2023 году был ранее анонсирован главой республики на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Проект имеет огромное значение по привлечению значительного интереса к Бурятии, как со стороны инвесторов, так и VIP- гостей со всей России и других стран. Ожидается, что айс-гольф и граунд гольф станет новым популярным туропродуктом.



Справка:



В России набирает популярность гольф на льду (айс гольф). Роль лунок выполняют пирамидки - хоул-посты. Задача игрока - загнать туда мячик. Всего хоул-постов восемь. Максимальное расстояние между ними составляет 50 метров, минимальное - 15. Поэтому поле совсем небольшое, примерно 60×30 метров. У настоящих профи, на прохождение всех станций уходит в среднем 11 ударов. Но чаще всего игроку приходится делать свыше 30 попыток и затрачивать примерно полчаса времени на всю игру. В эту игру можно начинать играть сразу же, без специальной подготовки.



