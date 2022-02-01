Гольф на льду набирает популярность
По инициативе министра туризма Бурятии Алдара Доржиева прошёл пробный промотурнир по айс-гольфу с привлечением туроператоров республики. В нём приняли участие и местные члены федерации гольфа, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.
Мероприятие прошло на Верхней Берёзовке. На свежем воздухе участники промотурнира смогли оценить все нюансы айс-гольфа в условиях сибирской зимы.
Организаторы решили провести в ближайшее время ещё один промотурнир в селе Максимиха. Руководство турбазы подготовит специальное поле на льду Байкала для турнира по граунд айс гольфу.
Отмечается, что проект по проведению турнира по гольфу в 2023 году был ранее анонсирован главой республики на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Проект имеет огромное значение по привлечению значительного интереса к Бурятии, как со стороны инвесторов, так и VIP- гостей со всей России и других стран. Ожидается, что айс-гольф и граунд гольф станет новым популярным туропродуктом.
Справка:
В России набирает популярность гольф на льду (айс гольф). Роль лунок выполняют пирамидки - хоул-посты. Задача игрока - загнать туда мячик. Всего хоул-постов восемь. Максимальное расстояние между ними составляет 50 метров, минимальное - 15. Поэтому поле совсем небольшое, примерно 60×30 метров. У настоящих профи, на прохождение всех станций уходит в среднем 11 ударов. Но чаще всего игроку приходится делать свыше 30 попыток и затрачивать примерно полчаса времени на всю игру. В эту игру можно начинать играть сразу же, без специальной подготовки.
В Бурятии состоялся первый турнир по айс-гольфу среди туроператоров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Андрею Муравьеву пригодился опыт зимних переходов по озеру Байкал
Гольф на льду набирает популярность
Ночные температуры в Улан-Удэ достигали -27
Начался процесс передачи электросетей на баланс города
В этот день Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою»
Специальные операторы следят, чтобы на горке не катались пьяные
Жителей Бурятии активно призывали оставаться дома в день Дугжуубы
Мероприятия посвящены юбилею артистов
Оба сына у неё родились 16 января
Школьники республики полностью переходят на дистанционное обучение
Выплату за февраль граждане получат в первых числах марта
В крае введены новые ограничения
Он появился в Усольском районе у села Мальта
Меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике
«Байкал-Dailу» представляет список мест, где можно поставить вакцину от коронавируса