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В Бурятии состоялся первый турнир по айс-гольфу среди туроператоров

В Бурятии состоялся первый турнир по айс-гольфу среди туроператоров
Общество,  Фото:pixabay.com
Гольф на льду набирает популярность

По инициативе министра туризма Бурятии Алдара Доржиева прошёл пробный промотурнир по айс-гольфу с привлечением туроператоров республики. В нём приняли участие и местные члены федерации гольфа, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.

Мероприятие прошло на Верхней Берёзовке. На свежем воздухе участники промотурнира смогли оценить все нюансы айс-гольфа в условиях сибирской зимы.

Организаторы решили провести в ближайшее время ещё один промотурнир в селе Максимиха. Руководство турбазы подготовит специальное поле на льду Байкала для турнира по граунд айс гольфу.

Отмечается, что проект по проведению турнира по гольфу в 2023 году был ранее анонсирован главой республики на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Проект имеет огромное значение по привлечению значительного интереса к Бурятии, как со стороны инвесторов, так и VIP- гостей со всей России и других стран. Ожидается, что айс-гольф и граунд гольф станет новым популярным туропродуктом.

Справка:

В России набирает популярность гольф на льду (айс гольф). Роль лунок выполняют пирамидки - хоул-посты. Задача игрока - загнать туда мячик. Всего хоул-постов восемь. Максимальное расстояние между ними составляет 50 метров, минимальное - 15. Поэтому поле совсем небольшое, примерно 60×30 метров. У настоящих профи, на прохождение всех станций уходит в среднем 11 ударов. Но чаще всего игроку приходится делать свыше 30 попыток и затрачивать примерно полчаса времени на всю игру. В эту игру можно начинать играть сразу же, без специальной подготовки.

спорт гольф

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