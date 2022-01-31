В Улан-Удэ показали макет будущего терминала аэропорта







Как сообщал «Байкал-Daily», ранее озвучивалось, что начало строительства терминала



Проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал»

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее озвучивалось, что начало строительства терминала планируется во втором квартале 2022 года , а завершение – в конце 2023-го года.Проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал» был представлен летом 2020 года . Новый аэровокзальный комплекс будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час. Терминал будет соответствовать всем современным стандартам по комфорту и безопасности и позволит увеличить пассажиропоток аэропорта «Байкал» в три раза. Впервые в улан-удэнском аэропорту появятся два телескопических трапа, так что пассажирам больше не придётся ехать до самолётов в автобусах.

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём аккаунте в соцсети показал макет нового терминала аэровокзала Улан-Удэ. Его строительство планируется уже в этом году.Гендиректор аэропорта «Байкал» поделился радостной новостью с подписчиками, не скрывая своих эмоций.- Проектировщики специально сделали этот макет. Будет расширена парковка, будут зелёные насаждения, два телетрапа. Новый терминал не будет соединяться со старым аэровокзалом. Выглядит очень клёво - сообщил Дмитрий Гармаев.