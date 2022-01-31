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В Улан-Удэ показали макет будущего терминала аэропорта

В Улан-Удэ показали макет будущего терминала аэропорта
Общество,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Новый терминал не будет соединяться с нынешним аэровокзалом

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём аккаунте в соцсети показал макет нового терминала аэровокзала Улан-Удэ. Его строительство планируется уже в этом году.

Гендиректор аэропорта «Байкал» поделился радостной новостью с подписчиками, не скрывая своих эмоций.

- Проектировщики специально сделали этот макет. Будет расширена парковка, будут зелёные насаждения, два телетрапа. Новый терминал не будет соединяться со старым аэровокзалом. Выглядит очень клёво - сообщил Дмитрий Гармаев.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее озвучивалось, что начало строительства терминала планируется во втором квартале 2022 года, а завершение – в конце 2023-го года.

Проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал» был представлен летом 2020 года. Новый аэровокзальный комплекс будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час. Терминал будет соответствовать всем современным стандартам по комфорту и безопасности и позволит увеличить пассажиропоток аэропорта «Байкал» в три раза. Впервые в улан-удэнском аэропорту появятся два телескопических трапа, так что пассажирам больше не придётся ехать до самолётов в автобусах. 
Аэропорт "Байкал"

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