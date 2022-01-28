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Названы популярные и редкие имена Иркутской области в 2021 году

Названы популярные и редкие имена Иркутской области в 2021 году
Общество,  Фото:pixabay.com
Чаще всего детей называли Артёмами и Софиями

За 2021 год на территории Иркутской области отделами службы ЗАГС региона зарегистрировано 26264 актовые записи о рождении, из них мальчиков – 13537, девочек – 12727, 278 двоен, в 2 семьях родились тройни.

Самыми популярными именами, которыми родители назвали своих чад, среди мальчиков стали Артём (705), Александр (594), Михаил (540), Максим (462) и Матвей (458). Также в топ 10 вошли: Роман, Иван, Дмитрий, Тимофей и Лев.

Для девочек чаще всего выбирали имена София (652), Ева (540), Алиса (449), Милана (422), Виктория (413). В топ 10 также вошли Анна, Варвара, Полина, Валерия и Ксения.

К редким и интересным именам среди мальчиков относятся Алмаз, Байкал, Гектор, Наум, Нестор, Добрыня, Авдей, Сократ, Спиридон, Даниэль, Оскар, Доминик, Спартак, Ермак, Венер, Лавр, Лукас, Мартемьян, Ричард. Двойные имена: Августин-Георгий, Марк-Юрий, Теодор-Александр.

Для девочек редкими именами стали Аврора, Зима, Евангелина, Элеонора, Адель, Милорада, Павла, Сакура, Сапфира, Сюзанна, Венера, Лаура, Магдалина, Забава, Летиция, Лолита, Феня. Двойные имена: Анна-Есения, Анастасия-Виктория, Анна-Мариам, Арианна-Разали, Вангелия-Мерсэдэс, Тереза-Ферденанда.

К Татьяниному дню 25 января специалисты службы ЗАГС посчитали сколько девочек назвали Татьянами в 2021 году. Выяснилось, что так называют девочек всё реже, всего 107. Также реже стали называть такими именами как Вера, Надежда, Любовь. В 2021 году это 78, 61 и 29 случаев регистрации соответственно, сообщает пресс-служба ЗАГС Иркутской области.
Иркутская область имена статистика ЗАГС новорожденные дети

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