Вопрос подняли родители контактных детей, вынужденные находиться дома
В Улан-Удэ родители детсадовцев обеспокоены тем, что в группе выявили заражение коронавирусом. Всех детей, как контактировавших с больным, распустили по домам. Так что родители вынуждены сейчас сидеть дома со своими чадами. Однако они не могут дождаться открытия больничного листа.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова пояснила сегодня, что по предписанию Роспотребнадзора больничные листы контактным не выдаются. Они положено только в случае заболевания, то есть по уходу за больным ребёнком.
- Дети, конечно, попадают в число контактных, они подлежат изоляции и меднаблюдению. А по больничным нам надо вопрос прорабатывать, - добавила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последнюю неделю в три раза увеличилась госпитализация детей с COVID-19. Сейчас в больницах лечатся 94 ребёнка.
В Бурятии проработают вопрос с больничными для контактных лиц
Общество, Фото:
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