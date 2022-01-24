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В Улан-Удэ сотрудники Русского драмтеатра массово ревакцинировались

В Улан-Удэ сотрудники Русского драмтеатра массово ревакцинировались
Общество,  Фото:сайт Русского драмтеатра
В театр приехали медики поликлиники

В Русском драматическом театре имени Бестужева прошла массовая ревакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба театра.

Для этого специально в театр были приглашены медицинские работники городской поликлиники №2. Отмечается, что почти весь коллектив драмтеатра поставил прививку от коронавирусной инфекции летом 2021 года. И вот сейчас 30 бестужевцев ревакцинировались, чтобы защитить себя и своих близких.

– Я за вакцинацию и ревакцинацию, чтобы наш иммунитет был крепким и с помощью вакцины смог противостоять болезни, чтобы мы и наши зрители были здоровыми, – прокомментировал народный артист Бурятии Олег Петелин.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее с призывом пройти ревакцинацию обратились представители Бурятского театра оперы и балета.

Русский драмтеатр вакцинация коронавирус профилактика

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