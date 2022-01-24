В театр приехали медики поликлиники
В Русском драматическом театре имени Бестужева прошла массовая ревакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба театра.
Для этого специально в театр были приглашены медицинские работники городской поликлиники №2. Отмечается, что почти весь коллектив драмтеатра поставил прививку от коронавирусной инфекции летом 2021 года. И вот сейчас 30 бестужевцев ревакцинировались, чтобы защитить себя и своих близких.
– Я за вакцинацию и ревакцинацию, чтобы наш иммунитет был крепким и с помощью вакцины смог противостоять болезни, чтобы мы и наши зрители были здоровыми, – прокомментировал народный артист Бурятии Олег Петелин.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее с призывом пройти ревакцинацию обратились представители Бурятского театра оперы и балета.
В Улан-Удэ сотрудники Русского драмтеатра массово ревакцинировались
Общество, Фото:
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