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Худрук балетной труппы призвал жителей Бурятии вакцинироваться

Худрук балетной труппы призвал жителей Бурятии вакцинироваться
Общество,  Фото:пресс-служба Бурятского оперного театра
Баярто Дамбаев сам прошёл ревакцинацию

Художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаев призвал жителей республики пройти вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса.

- В этот непростой период ответственность за здоровье ложится на каждого из нас. Я, как мужчина и руководитель балетной труппы, думаю о безопасности не только своей семьи, но и о своём коллективе. На сегодня есть только один способ формирования коллективного иммунитета, поэтому я и моя жена Елена, репетитор балета, прошли ревакцинацию по рекомендации врачей. И думаю, что это самый надёжный способ защитить себя и своих близких. Я не представляю свою жизнь без театра, поэтому я готов пойти на все ради того, чтобы жизнь в театре не останавливалась, и наши спектакли радовали вас! – обратился Баярто Дамбаев к жителям.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 20 января, в Бурятии привито 66% взрослого населения.

17 января вторую по счёту ревакцинацию прошёл глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Сделали с супругой ревакцинацию от ковида. Ревакцинацию надо делать через шесть месяцев после вакцинации или после перенесённого ковида. Я в принципе мог до марта подождать, так как только в сентябре переболел. Но помня, как легко после вакцинации перенёс этот ковид, когда, по сути, кроме положительного теста, каких-то особых симптомов и не было, за неделю выздоровел. Решил защититься от омикрона понадёжнее, - поделился глава.


вакцинация коронавирус профилактика театр оперы и балета

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