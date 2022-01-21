Баярто Дамбаев сам прошёл ревакцинацию
Художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаев призвал жителей республики пройти вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса.
- В этот непростой период ответственность за здоровье ложится на каждого из нас. Я, как мужчина и руководитель балетной труппы, думаю о безопасности не только своей семьи, но и о своём коллективе. На сегодня есть только один способ формирования коллективного иммунитета, поэтому я и моя жена Елена, репетитор балета, прошли ревакцинацию по рекомендации врачей. И думаю, что это самый надёжный способ защитить себя и своих близких. Я не представляю свою жизнь без театра, поэтому я готов пойти на все ради того, чтобы жизнь в театре не останавливалась, и наши спектакли радовали вас! – обратился Баярто Дамбаев к жителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 20 января, в Бурятии привито 66% взрослого населения.
17 января вторую по счёту ревакцинацию прошёл глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Сделали с супругой ревакцинацию от ковида. Ревакцинацию надо делать через шесть месяцев после вакцинации или после перенесённого ковида. Я в принципе мог до марта подождать, так как только в сентябре переболел. Но помня, как легко после вакцинации перенёс этот ковид, когда, по сути, кроме положительного теста, каких-то особых симптомов и не было, за неделю выздоровел. Решил защититься от омикрона понадёжнее, - поделился глава.
Худрук балетной труппы призвал жителей Бурятии вакцинироваться
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