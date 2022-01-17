В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Было закрыто движение четырёх трамвайных маршрутов



В воскресенье, 16 января в 7:25 было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2, 7, 8 на перегоне «Новый мост» в обе стороны. Это произошло из-за отжига контактного провода в районе улицы Ботаническая.



В 8:08 движение трамваев маршрутов № 2,8 с остановки «20А квартал» через «Новый мост» открыли. В 8:24 движение полностью восстановлено.



Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.



Время простоя составило около часа, сообщается в оперативной сводке по городу.







