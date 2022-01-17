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В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи

В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Было закрыто движение четырёх трамвайных маршрутов

В воскресенье, 16 января в 7:25 было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2, 7, 8 на перегоне «Новый мост» в обе стороны. Это произошло из-за отжига контактного провода в районе улицы Ботаническая.

В 8:08 движение трамваев маршрутов № 2,8 с остановки «20А квартал» через «Новый мост» открыли. В 8:24 движение полностью восстановлено.

Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.

Время простоя составило около часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



трамвай

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