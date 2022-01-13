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В Улан-Удэ вакцинировали 537 голов скота от нодулярного дерматита

В Улан-Удэ вакцинировали 537 голов скота от нодулярного дерматита
Общество,  Фото:pexels.com
Тотальная вакцинация животных прошла в новогодние каникулы с 7 по 9 января.

C 7 по 9 января в Улан-Удэ вакцинировали 537 голов скота от нодулярного дерматита – заразной болезни, охватившей до этого несколько районов Бурятии.

Специалисты Улан-Удэнской станцией по борьбе с болезнями животных работали на Левобережной части города Советского района - это микрорайоны Аэропорт, Сокол, Исток, Солдатский, Тулунжа.

– Вакцинация коров, коз, овец, свиней проводилась из-за вспышки по узелковому дерматиту в Нижней Иволге. Всего провакцинированы 183 крупного рогатого скота, 271 мелкого рогатого скота и 83 свиней, – сообщили в администрации Советского района.

Вакцина против нодулярного дерматита ставится бесплатно всему здоровому поголовью. Минсельхозпрод Бурятии и управление ветеринарии просит население не скрывать свой скот и предоставлять для вакцинации все имеющееся поголовье.

Заразившийся скот умерщвляют, а трупы сжигают. Как сообщал «Байкал-Daily», правительство Бурятии выделило первые 19,9 млн рублей на выплаты гражданам и фермерам, потерявшим крупный рогатый скот из-за узелкового дерматита.
сельское хозяйство коровы

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