Кормушки разместили в двух парках города
8 января в Северобайкальске подвели итоги городского конкурса «Чудо - кормушка», организатором которого являлся деловой клуб «Тёплый Северный Байкал». В мероприятии принял участвовал старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус.
В своём выступлении перед школьниками и их родителями Геннадий Янкус, в частности, отметил активность и юных, и взрослых северобайкальцев в сохранении природной среды, обратив внимание на то, что представленные на конкурс кормушки отличаются дизайном, материалами и качеством исполнения. Но это зависит, в основном, от возраста, конкурсанта, его материальных и иных возможностей. Свою порцию пользы птички получат на любой из них.
В пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» отметили, что собравшиеся с большим интересом выслушали небольшую лекцию о том, что Союз охраны птиц России птицей 2022 года избрал домового воробья в связи с заметным снижением численности этого вида. Также в лекции было рассказано о юбилейной дате – 105 лет Баргузинскому заповеднику.
После подведения итогов конкурса и награждения победителей кормушки разместили в двух парках города.
Северобайкальцы смастерили оригинальные кормушки для птиц
Общество, Фото:
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