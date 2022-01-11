В Бурятии отберут 24 «земских учителя»

В республике начался приём заявлений на участие в программе «Земский учитель-2022»
Начался приём заявлений и документов, а также регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе по программе «Земский учитель-2022». Заявки принимаются до 15 апреля включительно, сообщает минобрнауки Бурятии.
Учителя, принявшие участие в этой программе, делятся впечатлениями. Одним из 27-ми победителей в 2021 году стала учитель математики и информатики Цырен-Дулма Мунконова. Она начала работать учителем математики в Орликской средней школе Окинского района и переехала из Джидинского района Бурятии. По её словам, впечатления превзошли ожидания.
- Здание школы произвело на меня удивительное впечатление - радует глаз яркими цветами, оригинальным дизайнерским решениям, просторными и светлыми кабинетами. В школе есть отличный, скоростной интернет. Практически каждый кабинет оснащён компьютерами и мультимедиа, материально-техническая база укомплектована. Приняли очень хорошо. Мне очень приятно ежедневно строить свои взаимоотношения и находить много общего с такими прекрасными, отзывчивыми людьми. В школе обеспечили хорошей нагрузкой, дали классное руководство пятого класса. Но главное – мои новые ученики. Ребята очень умные, активные, дисциплинированные, вежливые, добрые. Очень интересно работать с детьми, которые хотят получать новые знания, ждут нового урока с удовольствием. Мои впечатления превзошли все мои ожидания. Мне нравится здесь работать, я очень довольна. Сложно подобрать слова, чтобы описать весь этот край. Высокие красивые горы, у подножья которых течёт быстрая, горная река Ока, которая с шумом омывает большие камни. Здесь живут очень приветливые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Я рада, что приняла решение принять участие в программе «Земский учитель» и переехала жить и работать именно в этот красивейший уголок республики, - рассказала Цырен-Дулма Дашидоржиевна.
Учителя не только переезжают внутри Бурятии, но и уезжают за её пределы. Учитель физики Андрей Чагдуров сейчас работает в селе Судунтуй Агинского округа. Вместе с семьей он поменял город на село.
- Здесь для нас лучше условия жизни. Конечно, после города жизнь замедлилась, но появилось время для себя. Дети и жена довольны, школа небольшая, и я рад смене места жительства и новой работе, - рассказал «Байкал-Daily» Андрей Чагдуров.
Как сообщал «Байкал Daily», Андрей Николаевич Чагдуров, тогда работавший учителем физики в Бурятской гимназии № 29, был в числе 10 финалистов конкурса «Лучший учитель Улан-Удэ».
Федеральная программа «Земский учитель» начала действовать в Бурятии с 2020 года. Учителя, переехавшие в сельскую местность, посёлки городского типа и города с численностью населения до 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в два миллиона рублей. Деньги можно тратить по своему усмотрению, отчитываться не нужно. Единственное условие – отработать на новом месте пять лет.
Стать земскими учителями могут педагоги в возрасте до 55 лет.
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