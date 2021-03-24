В борьбе за звание лучшего учителя Улан-Удэ остались 10 человек

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

О чём участникам конкурса предстоит говорить с детьми, они узнали за 15 минут до урока



10 учителей прошли в следующий этап городского конкурса «Учитель года», сообщает администрация Улан-Удэ.



По итогам первого испытания «Классный час», на котором конкурсанты продемонстрировали навыки проведения внеклассной воспитательной работы, 10 педагогов из 16-ти продолжают участие в городском конкурсе «Учитель года».



Это учитель информатики школы №1 Татьяна Владимировна Гурулева, учитель информатики школы № 7 Екатерина Георгиевна Дианова, учитель английского языка Лингвистической гимназии № 3 Раджана Баяровна Дымбрылова, учитель физики школы № 49 Маргарита Викторовна Медведева, учитель русского языка Музыкально-гуманитарного лицея Мария Александровна Новокщенова, учитель математики физико-математической школы № 56 Валентина Цыренбимбаевна Пурбуева, учитель начальных классов школы № 63 Сэсэг Цыденешиевна Содбоева, учитель музыки школы № 8 Надежда Владимировна Тютрина, учитель английского языка школы № 26 Мария Сергеевна Цымпилова и учитель физики Бурятской гимназии № 29 Андрей Николаевич Чагдуров.



15 возможных тем для разговора с учащимися конкурсанты узнали заранее и готовили мероприятие по всем темам. Но о чём конкретно каждый из них будет говорить с учениками, стало известно за 15 минут до встречи с детьми. В качестве темы для классных часов предлагались цитаты знаменитых людей.



Вместе с педагогами ребята рассуждали о добре и добродетели, чести и достоинстве, познании себя и свободе, ответственности и дисциплине, природе и экологии.



- Учителя постарались внести в обычные классные часы свои «изюминки». Интересно было наблюдать за ребятами, как у них формируется собственное мнение, мысли обретают форму, а собственные убеждения находят подтверждение, или подвергаются сомнению, - отметила директор Центра мониторинга и развития образования Наталья Вставская.



Имя победителя станет известно 26 марта.





