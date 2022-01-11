Ранее жители посёлка Забайкальский записали видеообращение к главе
Сергей Стариков, директор производственного отделения «Городские электрические сети» филиала «Россети Сибирь» в Бурятии выехал в посёлок Забайкальский специально для встречи с жителями, но жалобщиков оказалось, раз-два и обчёлся. Два человека вышли на улицу, чтобы пообщаться с руководителем городских сетей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях жители Забайкальского записали видеообращение к главе Бурятии из-за слабого напряжения в электросети.
- Интересно то, что официальных заявок в РЭС от жителей Забайкальского не поступало. На улицу вышли только два человека, которые рассказали о своих проблемах с низким напряжением в электросетях. Сегодня в посёлок выедет бригада для замера напряжения. Вечером станет ясно, что делать с электричеством в этом микрорайоне города, - пояснили «Байкал Daily» в городских «Россетях».
Низкая подача электричества наблюдается не во всем посёлке, а в отдельно взятых улицах – их не более двух, отметили в компании.
На видео, размещённом в паблике «Весь Улан-Удэ», Сергей Стариков говорит, что сотрудники «Россетей» готовы зайти в каждый дом для замера напряжения электроэнергии. А жители жалуются, что в вечернее время невозможно сварить суп из-за слабого электричества.
В Улан-Удэ на встречу с представителями «Россетей» вышли два человека
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