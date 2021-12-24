Морозы в Бурятии ослабнут только на следующей неделе
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Выходные в Бурятии будут морозными, что особенно актуально на фоне аварии на ТЭЦ-1. Лишь новая неделя начнётся с незначительного потепления.
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -30,-35, местами до -43, по Прибайкалью и южной половине при облачности -21,-26, днём -22,-27 местами -12,-17, по крайнему северу -28,-33.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -30,-32, днём -23,-25.
В воскресенье, 26 декабря, также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днём юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -37,-42, по Прибайкалью -17,-22, днём -20,-25, местами -10,-15, по северу в низких местах -26,-31.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью -30,-32, днём -20,-22.
В понедельник, 27 декабря, по-прежнему облачно. Но уже начнётся постепенное потепление. Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём 5-10, местами до 15 м/с. Температура ночью -25,-30, местами до -36, по Прибайкалью -18,-23, днём -16,-21, местами -24,-29, по Прибайкалью и южной половине местами до -8,-13.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -16,-18.
Сегодня утром на заседании комиссии по ЧС представитель гидрометцентра подтвердила, что в Улан-Удэ потеплеет на следующей неделе. Дневные температуры достигнут -15 градусов.
В Бурятии в выходные ожидаются морозы до -43
Общество, Фото:
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