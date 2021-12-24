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В Улан-Удэ потепления не ожидается

В Улан-Удэ потепления не ожидается
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Морозы сохранятся до конца недели

В ближайшие дни в Улан-Удэ потепления не ожидается. До конца недели сохранятся морозы. О погоде сегодня на заседании комиссии по ЧС доложила представитель Бурятского Гидрометеоцентра.

В ближайшие сутки температура ожидается ночью -33, -35, днём до -24 градусов. В воскресенье температура уже начнёт немного повышаться. В начале следующей недели в Улан-Удэ ночами будет до - 23, - 28 градусов, и постепенно днём потеплеет до -15.

Накануне произошёл пожар на ТЭЦ-1, в этой связи из строя вышли четыре котла, часть домов в Улан-Удэ осталась без горячей воды, в квартирах заметно похолодало. Из-за аварии в городе введён режим ЧС.
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