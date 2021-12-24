Морозы сохранятся до конца недели
В ближайшие дни в Улан-Удэ потепления не ожидается. До конца недели сохранятся морозы. О погоде сегодня на заседании комиссии по ЧС доложила представитель Бурятского Гидрометеоцентра.
В ближайшие сутки температура ожидается ночью -33, -35, днём до -24 градусов. В воскресенье температура уже начнёт немного повышаться. В начале следующей недели в Улан-Удэ ночами будет до - 23, - 28 градусов, и постепенно днём потеплеет до -15.
Накануне произошёл пожар на ТЭЦ-1, в этой связи из строя вышли четыре котла, часть домов в Улан-Удэ осталась без горячей воды, в квартирах заметно похолодало. Из-за аварии в городе введён режим ЧС.
В Улан-Удэ потепления не ожидается
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К жителям обратился главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев
Свободно более 360 ковидных коек
Украденные украшения вернули потерпевшей
Нарушение выявила прокурорская проверка
Парень жестоко избил мастера спорта
Победители и призёры получат ценные призы
Она познакомит посетителей с культурой и обычаями бурятского народа
Дневные по республике достигнут -36 градусов
Собранную пряжу передадут в дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов
На открытии подведут итоги конкурса ледяных скульптур
Работы завершены на станциях Мегет и Касьяновка
Новые мишени выполнены в виде силуэтов противника, орудий и техники
Это первая в стране находка целого яйца доисторического страуса
На небе республики астрономы ИГУ зафиксировали множественные спрайты
Горожанам предлагают поехать в гости к друзьям, которые живут в домах с печным отоплением