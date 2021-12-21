В Улан-Удэ от «дистанционки» пока не отказываются
С 21 декабря в Мухоршибирском районе Бурятии отменён дистанционный режим обучения в школах. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии.
- На 20 декабря ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции в районе стабилизировалась, поэтому там школьники вышли на очное обучение, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Дистанционное обучение по-прежнему сохраняется в школах Кяхты, Кабанского района и Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», дистант введён с 14 по 27 декабря по причине роста заболеваемости ОРВИ среди школьников.
- С целью сдерживания эпидемического процесса по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 принято решение о переводе образовательных учреждений Улан-Удэ на дистанционный режим обучения, - комментировали 13 декабря в республиканском управлении Роспотребнадзора.
В районе Бурятии возобновили очное обучение в школах
Общество, Фото:
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