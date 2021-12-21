В Улан-Удэ запустили новогодний трамвай

Новогодний трамвай выехал на улицы Улан-Удэ, сообщили в городской администрации.
В 6:38 на линию вышел украшенный к Новому году вагон. Сегодня он курсирует по маршруту № 1. На странице мэрии опубликовали видео, как украшают вагон и запускают его на линию.
Как сообщал «Байкал-Daily», будет курсировать один вагон. Нарядный трамвай запускают ежегодно. Как правило он не только сверкает огнями гирлянды, но оклеен новогодними надписями, символом года по Восточному календарю.
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.