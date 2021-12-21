 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

В Улан-Удэ запустили новогодний трамвай

В Улан-Удэ запустили новогодний трамвай
Общество, 
Сегодня вагон курсирует по маршруту №1

Новогодний трамвай выехал на улицы Улан-Удэ, сообщили в городской администрации.

В 6:38 на линию вышел украшенный к Новому году вагон. Сегодня он курсирует по маршруту № 1. На странице мэрии опубликовали видео, как украшают вагон и запускают его на линию.


Как сообщал «Байкал-Daily», будет курсировать один вагон. Нарядный трамвай запускают ежегодно. Как правило он не только сверкает огнями гирлянды, но оклеен новогодними надписями, символом года по Восточному календарю.
трамвай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Количество заболевших COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться
Количество заболевших COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться
Общество, 21.12.2021
За сутки выявили чуть больше двухсот заражённых коронавирусом 
У улан-удэнца нашли марихуану
У улан-удэнца нашли марихуану
Общество, 21.12.2021
Расследуется уголовное дело 
Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отправили в колонию за взятку
Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отправили в колонию за взятку
Общество, 21.12.2021
Его отправили на три года в колонию и оштрафовали на 1,2 млн 
В Забайкалье стартовал новогодний конкурс косплея
В Забайкалье стартовал новогодний конкурс косплея
Общество, 21.12.2021
Принять участие могут все желающие независимо от возраста
В Иркутске проходит благотворительная акция «Подари сказку»
В Иркутске проходит благотворительная акция «Подари сказку»
Общество, 21.12.2021
Новогодние подарки предназначены для детей с ОВЗ и находящихся в трудном положении
В Бурятии определят «Звезду года»
В Бурятии определят «Звезду года»
Общество, 20.12.2021
Голосование продлится до 31 декабря
В Агинском округе вручили театральные премии
В Агинском округе вручили театральные премии
Общество, 20.12.2021
Подведены итоги конкурса среди народных театров и драматических коллективов
Иркутск примет фестиваль лучших добровольцев
Иркутск примет фестиваль лучших добровольцев
Общество, 20.12.2021
Участники обменяются идеями и поделятся своим опытом
Лучники Бурятии отличились на всероссийских соревнованиях
Лучники Бурятии отличились на всероссийских соревнованиях
Общество, 20.12.2021
Спортсмены республики успешно выступили на турнире в Чите
Забайкальский театр покорил «Театральный Олимп»
Забайкальский театр покорил «Театральный Олимп»
Общество, 20.12.2021
Мюзикл «Забайкальских узоров» признан лучшим на федеральном фестивале
В Иркутской области состоялся тофаларский конкурс красоты
В Иркутской области состоялся тофаларский конкурс красоты
Общество, 20.12.2021
В Алыгджере выбрали «Звезду Тофаларии»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^