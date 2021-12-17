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В Улан-Удэ перенесли открытие ёлки и новогодний фейерверк

В Улан-Удэ перенесли открытие ёлки и новогодний фейерверк
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В мэрии уверяют, что сделано это «по многочисленным просьбам жителей»

В Улан-Удэ открытие главной городской ёлки на площади Советов и праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год» (0+) перенесены с 29 декабря на 30-е. В мэрии заявили, что это сделано «по многочисленным просьбам и обращениям горожан», а также с учётом того, что 30 декабря – это предпраздничный сокращённый рабочий день.

Как и планировалось, интерактивная квест-игра по мотивам популярного мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова «Приключения Бадмы и Чагдара по новогоднему городку» (6+) с 15.00 до 17.00 пройдет 29 и 30 декабря. Игра будет состоять из шести этапов – заданий: участники будут отвечать на вопросы об истории города, природе Бурятии и озере Байкал. ⠀

Для участия в квесте необходим смартфон или планшет, поддерживающий программу по считыванию QR – кодов. Зарегистрироваться необходимо будет при входе в ледяной городок у информационного стенда. С этого момента виртуальные Бадма и Чагдар приглашают гостей в квест-игру. Квест-игра пройдёт четыре раза: 29, 30 декабря и 7 января с 15 до 17.00, а также в день празднования Сагаалгана - 2-го февраля с 11-ти до 13 часов.⠀

30 декабря с 17.00 пройдёт развлекательно-игровая программа (0+) с бесконтактными музыкальными играми, посвященная наступающему Году Тигра. Гостей будут ждать аниматоры в костюмах сказочных персонажей. ⠀

В 17.30 начнётся открытие главной городской ёлки (0+). Творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры подготовили для зрителей музыкальный пролог «С Новым годом!». На празднично оформленной сцене будут установлены экраны, и вся театрализация будет сопровождаться на видео. Артисты театра современного танца «Угол зрения» готовит новогодний танец тигрят. Появление Деда Мороза и Снегурочки будет сопровождаться выступлением театра «Забава», а после приветствия Деда Мороза горожан и гостей столицы Бурятии с наступающим Новым годом поздравят официальные лица.

Красочным завершением праздника станет музыкальный новогодний фейерверк длительностью пять минут. Как сообщал «Байкал-Daily», он обойдётся городскому бюджету в 450 тысяч рублей.


Новый год

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