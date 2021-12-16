Исход пари будет зависеть от президента страны
Профессор ВСГУТУ заключил пари со своим товарищем на возможные выплаты пенсионерам перед Новым годом. Он считает, что, возможно вопрос решится после ежегодной традиционной пресс-конференции президента Путина. Она назначена на 23 декабря.
- Мы с моим другом заключили пари. Пари на возможные выплаты. Но это не повод, чтобы выигравшего / проигравшего пари послать в магазин. Ей богу. Мы сейчас живём далеко друг от друга. Дистанционно (онлайн) никак не «примешь на грудь» в случае победы / проигрыша, - шутит в соцсети пенсионер.
По его словам, индексации пенсий давно не было. А цены в магазинах растут в арифметической прогрессии.
- Об этом вчера я по мобильному «говорильнику» рассказал другу детства из деревни, – пишет улан-удэнец.
И резюмирует свой пост, как однажды Диоген Синопский сказал: «Надежда - последнее, что умирает в человеке». И с ним трудно не согласиться…
Как сообщал «Байкал Daily», в правительство России направлен законопроект о предновогодних выплатах пенсионерам, которые хотят сделать ежегодными.
Два улан-удэнца заключили пари на возможные предновогодние выплаты
Общество, Фото:
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