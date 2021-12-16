 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

Ежегодную предновогоднюю пенсию хотят ввести в России

Ежегодную предновогоднюю пенсию хотят ввести в России
Общество,  Фото:pexels.com
Законопроект направлен в российское правительство

На заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», разработанный комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщают «Известия».

- «Предновогоднюю» пенсию предлагается выплачивать всем российским пенсионерам - как неработающим, так и работающим, а также тем, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который является автором законопроекта, предложил сделать предновогодние выплаты ежегодными. Источником выплат должен стать федеральный бюджет. В 2022 году на эти цели может потребоваться свыше 786 млрд. рублей. Из них 66,4 млрд. рублей уйдет на выплаты военным пенсионерам, а 719,8 млрд. рублей - получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Деньги для дополнительных пенсионных выплат предлагают позаимствовать из Фонда национального благосостояния, объем которого в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.
пенсии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьница из Бурятии стала победителем конкурса «Юный следователь»
Школьница из Бурятии стала победителем конкурса «Юный следователь»
Общество, 16.12.2021
Конкурс детских исследовательских работ по тематике «История следствия» провёл Следственный комитет России  
Ежегодную предновогоднюю пенсию хотят ввести в России
Ежегодную предновогоднюю пенсию хотят ввести в России
Общество, 16.12.2021
Законопроект направлен в российское правительство
Уехавший в США улан-удэнский бизнесмен находится в поиске квартиры
Уехавший в США улан-удэнский бизнесмен находится в поиске квартиры
Общество, 16.12.2021
Алексей Семёнов рассказал, что решение уехать в Америку было обдуманным
Иркутяне, как и улан-удэнцы, почувствовали землетрясение
Иркутяне, как и улан-удэнцы, почувствовали землетрясение
Общество, 16.12.2021
В соцсетях продолжают обсуждать вчерашние толчки
В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского
В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского
Общество, 16.12.2021
Бурятский режиссёр впервые поставил философский цирковой спектакль
Лучшим студентам Иркутска увеличат стипендию мэра
Лучшим студентам Иркутска увеличат стипендию мэра
Общество, 16.12.2021
Она возрастет с 15 до 30 тысяч рублей
В Улан-Удэ пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
В Улан-Удэ пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 16.12.2021
Организаторы раскрыли программу фестиваля
В Бурятии юные лесники высадили тысячу деревьев
В Бурятии юные лесники высадили тысячу деревьев
Общество, 16.12.2021
Члены школьных лесничеств могут на бюджетной основе поступать в вузы по направлению «Лесное дело»
Приставы назвали число невыездных жителей Бурятии
Приставы назвали число невыездных жителей Бурятии
Общество, 16.12.2021
Невыездные должники накопили долги более чем на 7 миллиардов рублей
Жители Бурятии жалуются на «обязаловку» с «Пушкинскими картами»
Жители Бурятии жалуются на «обязаловку» с «Пушкинскими картами»
Общество, 16.12.2021
«Требуют со школы», - рассказывают жители республики
В Бурятии ожидается резкое потепление
В Бурятии ожидается резкое потепление
Общество, 16.12.2021
Прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра
В Бурятии ещё 231 человек заболел COVID-19
В Бурятии ещё 231 человек заболел COVID-19
Общество, 16.12.2021
За сутки скончались восемь пациентов с коронавиурсом 
Прокуратура Бурятии выявила почти 22 тысячи нарушений закона
Прокуратура Бурятии выявила почти 22 тысячи нарушений закона
Общество, 16.12.2021
Региональный надзорный орган озвучил статистические данные с начала года 
В улан-удэнской колонии осуждённых не обеспечили спецодеждой
В улан-удэнской колонии осуждённых не обеспечили спецодеждой
Общество, 16.12.2021
Прокурорская проверка выявила нарушения 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^