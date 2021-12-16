Ежегодную предновогоднюю пенсию хотят ввести в России

Законопроект направлен в российское правительство



На заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», разработанный комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщают «Известия».



- «Предновогоднюю» пенсию предлагается выплачивать всем российским пенсионерам - как неработающим, так и работающим, а также тем, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты.



Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который является автором законопроекта, предложил сделать предновогодние выплаты ежегодными. Источником выплат должен стать федеральный бюджет. В 2022 году на эти цели может потребоваться свыше 786 млрд. рублей. Из них 66,4 млрд. рублей уйдет на выплаты военным пенсионерам, а 719,8 млрд. рублей - получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Деньги для дополнительных пенсионных выплат предлагают позаимствовать из Фонда национального благосостояния, объем которого в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.

