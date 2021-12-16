Участникам предлагается украсить свои окна к Новому году
В Забайкальском крае запустили различные акции и онлайн-мероприятия, посвящённые празднованию Нового год и Рождества. Забайкальцам предлагают поучаствовать во флешмобе «#Новгодниеокна75».
Участникам акции предлагают оформить окна своих квартир, домов, офисов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений, связанных с празднованием Нового года. Фотографии оформленных окон нужно будет разместить в социальных сетях с хештегом #Новогодниеокна75 и описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другими тематическими текстами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Напомним, что ранее в Чите также объявлено о проведении нескольких конкурсов на лучшее новогоднее оформление.
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В Забайкалье стартует акция «#Новогодниеокна75»
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