В Бурятии появился штаб родительского общественного контроля

Новая структура призвана централизовать родительский контроль в республике



В Бурятии создан штаб родительского общественного контроля в республике. Решение об этом принято 8 декабря на заседании общественного совета министерства образования и науки РБ. Председателем штаба избрана Светлана Хабаркова.



- Деятельность штаба родительского общественного контроля позволит централизировать контроль, а также обеспечить родительской общественности вектор, который поможет понять, какие изменения происходят в системе образования региона, и на что они направлены, - сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



10 декабря министерством просвещения России было проведено рабочее совещание по созданию штабов в регионах. На повестке совещания стояли вопросы по определению его состава и планированию деятельности на 2022 год. Также было рассказано об опыте работы регионов по вовлечению родителей в работу штаба родительского общественного контроля.

