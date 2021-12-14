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В Бурятии появился штаб родительского общественного контроля

В Бурятии появился штаб родительского общественного контроля
Общество,  Фото:pixabay.com
Новая структура призвана централизовать родительский контроль в республике

В Бурятии создан штаб родительского общественного контроля в республике. Решение об этом принято 8 декабря на заседании общественного совета министерства образования и науки РБ. Председателем штаба избрана Светлана Хабаркова.

- Деятельность штаба родительского общественного контроля позволит централизировать контроль, а также обеспечить родительской общественности вектор, который поможет понять, какие изменения происходят в системе образования региона, и на что они направлены, - сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

10 декабря министерством просвещения России было проведено рабочее совещание по созданию штабов в регионах. На повестке совещания стояли вопросы по определению его состава и планированию деятельности на 2022 год. Также было рассказано об опыте работы регионов по вовлечению родителей в работу штаба родительского общественного контроля.
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