В Улан-Удэ заставили переделывать ледовое ограждение главной ёлки

Комитет городского хозяйства принудил подрядчика переделать ледовое ограждение главной ёлки на площади Советов Улан-Удэ.
Ежедневно на площади Советов контролируют ход выполнения строительства ледового городка. Рабочая группа выявляет замечания и недочёты.
- Подрядная организация начала установку ледового ограждения, высота которого на метр меньше, чем указано в проекте. Решено, что подрядчик за счёт собственных средств демонтирует уже установленное ограждение и сделает новое - высотой два метра, - сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.
Также на новых ледяных блоках будет другой рисунок с более крупными геометрическими рисунками.
Отметим, строительством ледового городка занимается подрядная организация ООО «Энергосервис». Как сообщал «Байкал-Daily», компания получит за работу 6,4 млн рублей. Согласно контракту, подрядчик должен возвести городок в срок до 20 декабря.
В этом году ледовый городок посвящён популярным героям мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. Центральную площадь украсят ледяные скульптуры, лабиринт, сказочные фотозоны «Бадма и Чагдар на подлёдной рыбалке», «Бадма и Чагдар на лодке» «Дед Мороз и Снегурочка» и т. д.
За новогодней ёлкой разместится детская зона с маленьким лабиринтом, горками, двумя ледяными котлами разного размера.
Что касается новогодней ёлки, то её украсят 1000 новогодних шаров и двухкилометровая гирлянда. Помимо гирлянды, каркас елки будет украшен светодиодными клип-лайтами. Это уличная гирлянда, которую можно использовать при любых погодных условиях.
А для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы.
Как и в прошлом году новогодняя красавица будет расположена под светодиодным шатром.
В прошлом году еловая красавица столицы Бурятии вошла в топ-10 ёлок России.
А для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы.
Как и в прошлом году новогодняя красавица будет расположена под светодиодным шатром.
В прошлом году еловая красавица столицы Бурятии вошла в топ-10 ёлок России.