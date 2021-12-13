В Улан-Удэ заставили переделывать ледовое ограждение главной ёлки

За новогодней ёлкой разместится детская зона с маленьким лабиринтом, горками, двумя ледяными котлами разного размера.





Что касается новогодней ёлки, то её украсят 1000 новогодних шаров и двухкилометровая гирлянда. Помимо гирлянды, каркас елки будет украшен светодиодными клип-лайтами. Это уличная гирлянда, которую можно использовать при любых погодных условиях.



А для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы.



Как и в прошлом году новогодняя красавица будет расположена под светодиодным шатром.



В прошлом году еловая красавица столицы Бурятии вошла в топ-10 ёлок России.



