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В Улан-Удэ заставили переделывать ледовое ограждение главной ёлки

В Улан-Удэ заставили переделывать ледовое ограждение главной ёлки
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Подрядчик переделает работу за счёт собственных средств

Комитет городского хозяйства принудил подрядчика переделать ледовое ограждение главной ёлки на площади Советов Улан-Удэ.

Ежедневно на площади Советов контролируют ход выполнения строительства ледового городка. Рабочая группа выявляет замечания и недочёты.

- Подрядная организация начала установку ледового ограждения, высота которого на метр меньше, чем указано в проекте. Решено, что подрядчик за счёт собственных средств демонтирует уже установленное ограждение и сделает новое - высотой два метра, - сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

Также на новых ледяных блоках будет другой рисунок с более крупными геометрическими рисунками.

Отметим, строительством ледового городка занимается подрядная организация ООО «Энергосервис». Как сообщал «Байкал-Daily», компания получит за работу 6,4 млн рублей. Согласно контракту, подрядчик должен возвести городок в срок до 20 декабря.

В этом году ледовый городок посвящён популярным героям мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. Центральную площадь украсят ледяные скульптуры, лабиринт, сказочные фотозоны «Бадма и Чагдар на подлёдной рыбалке», «Бадма и Чагдар на лодке» «Дед Мороз и Снегурочка» и т. д.

За новогодней ёлкой разместится детская зона с маленьким лабиринтом, горками, двумя ледяными котлами разного размера.

Что касается новогодней ёлки, то её украсят 1000 новогодних шаров и двухкилометровая гирлянда. Помимо гирлянды, каркас елки будет украшен светодиодными клип-лайтами. Это уличная гирлянда, которую можно использовать при любых погодных условиях.

А для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы.

Как и в прошлом году новогодняя красавица будет расположена под светодиодным шатром.

В прошлом году еловая красавица столицы Бурятии вошла в топ-10 ёлок России.

елка ледовый городок

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