 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

В Бурятии ещё четыре сироты получили ключи от квартир

В Бурятии ещё четыре сироты получили ключи от квартир
Общество,  Фото:pexels.com
Жильё получили жители Селенгинского района

В администрации Селенгинского района Бурятии состоялось вручение ключей ещё четырём жителям из числа сирот.

С начала года обладателями квартир в этом районе стали восемь жителей. До конца года планируется вручить ключи еще 13 селенгинцам. Глава муниципального образования Станислав Гармаев, заместитель руководителя по социальной политике Евгений Дагбаев поздравили жителей района с новыми квартирами, и пожелали им тепла и уюта в новых домах сообщает «Селенгинский вестник».

Жилье выделяется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии с федеральным законом.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии приняли решение о выдаче работающим сиротам старше 25 лет сертификатов на жильё вместо самих квартир. Сироты давно добивались этой меры, желая самостоятельно покупать квартиры. Всего в Бурятии около 600 таких человек. В этом году поступило уже 131 заявление от них.
сироты жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Смоделирован перевод Левого берега Улан-Удэ на электроотопление
Смоделирован перевод Левого берега Улан-Удэ на электроотопление
Общество, 10.12.2021
Воздух в городе должен стать в таком случае в разы чище
В Бурятии пояснили, нужно ли детям носить маски
В Бурятии пояснили, нужно ли детям носить маски
Общество, 10.12.2021
Республиканский оперштаб дал рекомендации, как защитить детей от коронавируса
В Улан-Удэ начали украшать главную ёлку города
В Улан-Удэ начали украшать главную ёлку города
Общество, 10.12.2021
Пушистая ёлка на площади Советов установлена
Россиянам напомнили о штрафах за управление автомобилем с механикой
Россиянам напомнили о штрафах за управление автомобилем с механикой
Общество, 10.12.2021
За переход с автомата на механику грозит штраф до 15 тысяч рублей
Иркутская область опередила Бурятию с открытием ледовых дорог
Иркутская область опередила Бурятию с открытием ледовых дорог
Общество, 10.12.2021
В Иркутской области открыли первую ледовую дорогу
Футболиста из Бурятии предложили владикавказской «Алании»
Футболиста из Бурятии предложили владикавказской «Алании»
Общество, 10.12.2021
Владимир Гранат по-прежнему находится в поисках нового клуба
Улан-удэнец «нашёл» в США дацан
Улан-удэнец «нашёл» в США дацан
Общество, 10.12.2021
Буддийский храм находится в городе Хауэлл в штате Нью-Джерси
В Тункинском районе Бурятии малыши начали изучать ПДД
В Тункинском районе Бурятии малыши начали изучать ПДД
Общество, 10.12.2021
Макет для изучения правил собственноручно сделала воспитатель детсада
В двух сёлах Бурятии запретят продажу спиртного
В двух сёлах Бурятии запретят продажу спиртного
Общество, 10.12.2021
С инициативой изъять алкоголь из продажи выступили сами жители сёл
Выставка «…и немного усердия» откроется в Улан-Удэ
Выставка «…и немного усердия» откроется в Улан-Удэ
Общество, 10.12.2021
На открытии выставки посетители смогут принять участие в авторском мастер-классе
В Улан-Удэ открылось учреждение для напившихся в зюзю
В Улан-Удэ открылось учреждение для напившихся в зюзю
Общество, 10.12.2021
Вытрезвителей в Улан-Удэ не было уже 10 лет
Вакцинация подростков от ковида в России начнётся до конца этого года
Вакцинация подростков от ковида в России начнётся до конца этого года
Общество, 10.12.2021
Будут вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет
Искусанную собаками улан-удэнку на Новый год отправили домой
Искусанную собаками улан-удэнку на Новый год отправили домой
Общество, 10.12.2021
Вот уже почти год девушка проходит сложнейшее лечение
Бурятия преодолела отметку в 72 тысячи случаев заражений COVID-19
Бурятия преодолела отметку в 72 тысячи случаев заражений COVID-19
Общество, 10.12.2021
Почти 130 пациентов находятся в реанимации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^