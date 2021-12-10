Жильё получили жители Селенгинского района
В администрации Селенгинского района Бурятии состоялось вручение ключей ещё четырём жителям из числа сирот.
С начала года обладателями квартир в этом районе стали восемь жителей. До конца года планируется вручить ключи еще 13 селенгинцам. Глава муниципального образования Станислав Гармаев, заместитель руководителя по социальной политике Евгений Дагбаев поздравили жителей района с новыми квартирами, и пожелали им тепла и уюта в новых домах сообщает «Селенгинский вестник».
Жилье выделяется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии с федеральным законом.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии приняли решение о выдаче работающим сиротам старше 25 лет сертификатов на жильё вместо самих квартир. Сироты давно добивались этой меры, желая самостоятельно покупать квартиры. Всего в Бурятии около 600 таких человек. В этом году поступило уже 131 заявление от них.
В Бурятии ещё четыре сироты получили ключи от квартир
Общество, Фото:
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