 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии сиротам вместо квартир выдадут сертификаты

В Бурятии сиротам вместо квартир выдадут сертификаты
Общество,  Фото:pexels.com
Сертификаты на жильё получат только сироты старше 25 лет

В этом году в Бурятии впервые сиротам выдадут жилищные сертификаты вместо ключей от квартир. К концу года сертификаты получат чуть более 20 человек.

Как сообщал «Байкал Daily», в сентябре Народный Хурал принял закон, дающий право жилищного сертификата на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынках, для сирот, достигших 25 лет.

Заявки принимались с 10 ноября по 1 декабря.

- Уже поступило 131 заявление. Комиссия будет их рассматривать в первой декаде декабря, первое совещание пройдёт в этот четверг, - сообщила заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Эльвира Эрдыниева.

Комиссия будет принимать решение в зависимости от того, насколько полный пакет документов предоставит человек. Помимо этого, сам гражданин должен соответствовать определённым условиям. Ему должно 25 или более лет. Претендент на сертификат должен не менее года трудиться на постоянной работе. Также необходимо не состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Сирота должен быть не судим или снят с учёта судимости.

- Из общего списка детей-сирот, которые достигли 25 лет и старше, порядка 600. Кто не успел подать заявление в этом году, смогут сделать это в 2022 до 1 марта, - сообщила Эльвира Эрдыниева.

Отметим, этот сертификат можно использовать при покупке квартиры больших размеров. То есть, если человек хочет взять ипотеку для приобретения квартиры для своей семьи, то он может использовать сертификат в качестве её частичного погашения или совместить с маткапиталом и купить ту квартиру, которую хочет.

Как сообщал «Байкал-Daily», схему с жилищными сертификатами ранее отменяли для защиты самих сирот, чтобы они не попадали в криминальные схемы и не лишались единственного жилья, рассказывал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он пояснил, что выдавать денежные сертификаты будут только сиротам, которые «имеют работу и устойчиво стоят на ногах».

Сироты уже давно просили власти Бурятии внедрить денежные сертификаты на жильё. В ноябре 2020 года они обратились с этой просьбой к Алексею Цыденову с площади Советов.

- Очередь - это бесполезно. Вот есть две очереди, одна обычная, которая просто ждёт порядка, другая – через суд. Как я по своему личному опыту знаю, друг тоже 15 лет пытается квартиру получить, идёт, например, 1800 до тебя очередь, а «судебники» двигают её в обратную сторону. Спустя полгода человек приходит, а он уже 2100. Где эти 300 человек, почему его назад двигают? Следственно, он идёт в суд и других людей обратно двигает. Это всё замкнутый круг, - рассказывал тогда общественник Александр Поняев.






сироты жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России изменят правила получения пенсии для двух категорий
В России изменят правила получения пенсии для двух категорий
Общество, 06.12.2021
Новый порядок подачи заявления на оформление выплаты начнет действовать с 1 июля
Две новогодние программы стартуют в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Две новогодние программы стартуют в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество, 06.12.2021
Их маршруты не пересекутся и будут работать в музее до конца декабря
В Бурятии сиротам вместо квартир выдадут сертификаты
В Бурятии сиротам вместо квартир выдадут сертификаты
Общество, 06.12.2021
Сертификаты на жильё получат только сироты старше 25 лет
В Улан-Удэ спустя 10 лет откроют вытрезвитель
В Улан-Удэ спустя 10 лет откроют вытрезвитель
Общество, 06.12.2021
Вытрезвитель будет работать круглогодично
В Улан-Удэ Русский драмтеатр повторит спектакль-перформанс
В Улан-Удэ Русский драмтеатр повторит спектакль-перформанс
Общество, 06.12.2021
В спектакле участвуют дети с синдромом Дауна
Турпутёвку в Бурятию получит победитель Большого дальневосточного квеста
Турпутёвку в Бурятию получит победитель Большого дальневосточного квеста
Общество, 06.12.2021
На сайте проекта зарегистрировались уже почти две тысячи человек
В детской библиотеке в Улан-Удэ создали условия для детей с особыми потребностями
В детской библиотеке в Улан-Удэ создали условия для детей с особыми потребностями
Общество, 06.12.2021
Оборудование закупили в рамках проекта «Библиотека без барьеров»
20 лет на сцене. Улан-удэнцы снова аплодировали «Улейским девушкам»
20 лет на сцене. Улан-удэнцы снова аплодировали «Улейским девушкам»
Общество, 06.12.2021
Жители республики не единожды посещают мистическую драму Бурдрамы
Главную ёлку Улан-Удэ украсят стробоскопами
Главную ёлку Улан-Удэ украсят стробоскопами
Общество, 06.12.2021
В столице Бурятии полным ходом идёт строительство новогоднего городка
В Иркутске Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей через окно больницы
В Иркутске Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей через окно больницы
Общество, 06.12.2021
Деда Мороза и его внучку подняли на подъёмнике пожарной машины
Жителей Бурятии призывают активнее вакцинироваться в выходные
Жителей Бурятии призывают активнее вакцинироваться в выходные
Общество, 06.12.2021
В субботу и воскресенье пункты вакцинации работают, но людей там меньше обычного
В Бурятии снизилось число тяжёлых случаев коронавируса
В Бурятии снизилось число тяжёлых случаев коронавируса
Общество, 06.12.2021
Положительное влияние оказала вакцинация
Каждый пятый россиянин ассоциирует СССР со стабильностью
Каждый пятый россиянин ассоциирует СССР со стабильностью
Общество, 06.12.2021
Опрос ВЦИОМ показал, что россияне ассоциирует СССР со стабильностью и верой в светлое будущее
Картина бурятского художника стала призёром Российской недели искусств
Картина бурятского художника стала призёром Российской недели искусств
Общество, 06.12.2021
Саян Танганов представил картину «Здравствуй, Батюшка Байкал»
В Улан-Удэ трости слабовидящих пешеходов сделали заметными
В Улан-Удэ трости слабовидящих пешеходов сделали заметными
Общество, 06.12.2021
Трости оклеили световозвращающей плёнкой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^