В Бурятии сиротам вместо квартир выдадут сертификаты

Сертификаты на жильё получат только сироты старше 25 лет
В этом году в Бурятии впервые сиротам выдадут жилищные сертификаты вместо ключей от квартир. К концу года сертификаты получат чуть более 20 человек.
Как сообщал «Байкал Daily», в сентябре Народный Хурал принял закон, дающий право жилищного сертификата на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынках, для сирот, достигших 25 лет.
Заявки принимались с 10 ноября по 1 декабря.
- Уже поступило 131 заявление. Комиссия будет их рассматривать в первой декаде декабря, первое совещание пройдёт в этот четверг, - сообщила заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Эльвира Эрдыниева.
Комиссия будет принимать решение в зависимости от того, насколько полный пакет документов предоставит человек. Помимо этого, сам гражданин должен соответствовать определённым условиям. Ему должно 25 или более лет. Претендент на сертификат должен не менее года трудиться на постоянной работе. Также необходимо не состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Сирота должен быть не судим или снят с учёта судимости.
- Из общего списка детей-сирот, которые достигли 25 лет и старше, порядка 600. Кто не успел подать заявление в этом году, смогут сделать это в 2022 до 1 марта, - сообщила Эльвира Эрдыниева.
Отметим, этот сертификат можно использовать при покупке квартиры больших размеров. То есть, если человек хочет взять ипотеку для приобретения квартиры для своей семьи, то он может использовать сертификат в качестве её частичного погашения или совместить с маткапиталом и купить ту квартиру, которую хочет.
Как сообщал «Байкал-Daily», схему с жилищными сертификатами ранее отменяли для защиты самих сирот, чтобы они не попадали в криминальные схемы и не лишались единственного жилья, рассказывал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он пояснил, что выдавать денежные сертификаты будут только сиротам, которые «имеют работу и устойчиво стоят на ногах».
Сироты уже давно просили власти Бурятии внедрить денежные сертификаты на жильё. В ноябре 2020 года они обратились с этой просьбой к Алексею Цыденову с площади Советов.
- Очередь - это бесполезно. Вот есть две очереди, одна обычная, которая просто ждёт порядка, другая – через суд. Как я по своему личному опыту знаю, друг тоже 15 лет пытается квартиру получить, идёт, например, 1800 до тебя очередь, а «судебники» двигают её в обратную сторону. Спустя полгода человек приходит, а он уже 2100. Где эти 300 человек, почему его назад двигают? Следственно, он идёт в суд и других людей обратно двигает. Это всё замкнутый круг, - рассказывал тогда общественник Александр Поняев.
В Бурятии сиротам вместо квартир выдадут сертификаты
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