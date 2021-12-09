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В Улан-Удэ утвердили логотип комитета городского хозяйства

В Улан-Удэ утвердили логотип комитета городского хозяйства
Общество,  Фото:пресс-служба КГХ администрации Улан-Удэ
Его разработали сотрудники КГХ

В столице Бурятии комитет городского хозяйства стал первым комитетом городской администрации, разработавшим свой собственный логотип, который официально утвердил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Рисунок создан для представления комитета и его подведомственных учреждений при осуществлении своей деятельности в сфере ЖКХ. Его разработали сотрудники КГХ собственными силами, без привлечения бюджетных средств. При создании концепции логотипа было рассмотрено несколько вариантов, итоговый проект выбрали голосованием работники комитета.

Логотип построен на универсальной геометрической фигуре – круге. В целом городское хозяйство символизирует крыша дома. Над крышей дома расположены 4 полукруга, которые символически оберегают и защищают дом – городское хозяйство.

Как сообщает пресс-служба комитета КГХ, эмблема послужила основой для создания логотипов подведомственных учреждений, в них использованы следующие цвета:
- тёмно-синий – в культурах многих народов мира различные оттенки синего символизировали вечность, постоянство, духовное начало, верность, стабильность, несокрушимость. Синий считался цветом мудрости, высших знаний и духовной силы;
- зелёный - это направление благоустройства (комбинат по благоустройству, городское лесничество);
- голубой –символ свежести и чистой воды (Водоканал);
- жёлтый –освещение, тёплый солнечный свет (Горсвет);
- серый –цвет асфальта и специализированной службы.
Улан-Удэ КГХ логотип

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