В нацпарке в Бурятии появился домик для туристов

Жильё установили в популярном у туристов месте
В Тункинском национальном парке появился мобильный туристический дом. Он оборудован спальными местами, кухонным уголком, тумбочками для вещей, печным отоплением и солнечной электростанцией.
Мобильный дом рассчитан на проживание шестерых человек. Срок службы жильного модуля, по словам поставщика, не менее 20 лет.
- Новый туристический дом установили на территории визитного центра «Хэшэгтэ». Именно здесь находится одна из точек притяжения туристов, рядом расположен курорт «Нилова Пустынь», Бурхан Баабай, экологическая тропа «Саянэ зурхэ» и туристский маршрут «Шумакский том». Первых отдыхающих они смогут принять после оформления необходимых документов, - рассказал начальник отдела туризма и рекреации национального парка «Тункинский» Алексей Китаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно национальный парк «Тункинский» получил новый автобус для перевозки туристов. В «ГАЗель» поместится 18 пассажиров.
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