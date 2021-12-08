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В нацпарке в Бурятии появился домик для туристов

В нацпарке в Бурятии появился домик для туристов
Общество,  Фото:предоставлено Тункинским нацпарком
Жильё установили в популярном у туристов месте

В Тункинском национальном парке появился мобильный туристический дом. Он оборудован спальными местами, кухонным уголком, тумбочками для вещей, печным отоплением и солнечной электростанцией.

Мобильный дом рассчитан на проживание шестерых человек. Срок службы жильного модуля, по словам поставщика, не менее 20 лет.

- Новый туристический дом установили на территории визитного центра «Хэшэгтэ». Именно здесь находится одна из точек притяжения туристов, рядом расположен курорт «Нилова Пустынь», Бурхан Баабай, экологическая тропа «Саянэ зурхэ» и туристский маршрут «Шумакский том». Первых отдыхающих они смогут принять после оформления необходимых документов, - рассказал начальник отдела туризма и рекреации национального парка «Тункинский» Алексей Китаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно национальный парк «Тункинский» получил новый автобус для перевозки туристов. В «ГАЗель» поместится 18 пассажиров.
туризм национальный парк

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