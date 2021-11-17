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Нацпарк в Бурятии получил микроавтобус для проведения экскурсий

Нацпарк в Бурятии получил микроавтобус для проведения экскурсий
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
В него поместятся 18 туристов

Сегодня рано утром в национальный парк «Тункинский» прибыл новый микроавтобус «ГАЗель» для перевозки туристов. Он оснащён громкоговорителем для ведения экскурсий по Тункинской долине.

Микроавтобус рассчитан на 18 пассажиров вместе с водительским сидением. Автомобиль уже оснащён наклейкой в фирменном стиле национального парка Тункинский.


После прохождения всех необходимых процедур по постановке на учёт начнёт работать для проведения туристических экскурсий, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в арсенале госинспекторов нацпарка появились тепловизоры, с помощью которых можно вести наблюдение в ночное время.
национальный парк автомобили туризм

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