Нацпарк в Бурятии получил микроавтобус для проведения экскурсий

В него поместятся 18 туристов
Сегодня рано утром в национальный парк «Тункинский» прибыл новый микроавтобус «ГАЗель» для перевозки туристов. Он оснащён громкоговорителем для ведения экскурсий по Тункинской долине.
Микроавтобус рассчитан на 18 пассажиров вместе с водительским сидением. Автомобиль уже оснащён наклейкой в фирменном стиле национального парка Тункинский.
После прохождения всех необходимых процедур по постановке на учёт начнёт работать для проведения туристических экскурсий, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в арсенале госинспекторов нацпарка появились тепловизоры
, с помощью которых можно вести наблюдение в ночное время.
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В него поместятся 18 туристов
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