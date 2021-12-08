Исполнился год малышке Адисе, которой помогала вся Бурятия

В конце ноября в официальной группе поддержки Адисы появилось видео от её родных. «Скоро год. Как быстро идёт время, была недавно совсем малеенькой», - написали близкие девочки. Жители республики желают малышке, чтобы она всегда была здоровой и росла счастливой.







Паблик «Бурятия онлайн» собирает пожелания на милан Адисы Гармаевой у своих подписчиков. «Годик исполняется этой маленькой, но очень сильной девочке!» - сообщает инстаграм- сообщество. Девочка родилась 8 декабря 2020 года.Как сообщал «Байкал-Daily», об этой девочке Бурятия узнала в начале года. Её ждала неминуемая смерть без соответствующего лечения – Адиса была больна спинальной мышечной атрофией 1 типа. Ее спасение было в зарубежном препарате «Золгнесма», самом дорогом в мире, его стоимость – порядка 160 млн рублей.Родители Адисы начали активную работу по сбору средств на лекарство. Они проводили различные благотворительные акции, обращались за помощью к знаменитостям: Кире Найтли, Елене Хиди, Гоар Аветисян, Конору Макрегору. О малышке из Бурятии узнала даже королева Великобритании Елизавета II.Всеобщими усилиями удалось собрать около 40 млн рублей. Однако сборы замедлились, а времени оставалось всё меньше. Вскоре глава Бурятии Алексей Цыденов устроил в Москве встречу родителей Адисы и мажоритарного акционера проекта строительства Озерного ГОК в Бурятии Владислава Свиблова. Последний помог с недостающей суммой на лекарство.Бурятское имя «Адиса» происходит от адис – благословение. А также так называют особое буддийское благовоние на основе рододендрона Адамса и можжевельника.