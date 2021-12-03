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Жители Бурятии стирают одноразовые маски

Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Общество,  Фото:pixabay.com
Особенно этим грешат пенсионеры

Стирку одноразовых масок пенсионеры оправдывают тем, что их не напасёшься. Ежедневная покупка профилактических масок может создать брешь в бюджете не только пенсионеров.

Сейчас самую дешёвую маску можно приобрести в сетевых магазинах республики. Её стоимость составляет 2 с половиной рубля. Но в других торговых точках они продаются дороже. Улан-удэнцы стараются экономить на масках, используя её несколько раз, о чём рассказывают в соцсетях.

Наверняка экономнее завести многоразовую маску, которую можно стирать. В Улан-Удэ уже появился тренд на ношение креативных защитных средств. Носить маски с национальными узорами в Бурятии становится модно.

Ещё в прошлом году в Улан-Удэ наладили производство многоразовых масок в одной из текстильных компаний города.

- Для здоровых людей, в принципе, очень хороший выход из ситуации, это неплохой барьер, в конце концов экономия наших средств. Для одного человека, допустим, четыре таких маски на полный рабочий день. Их вечером можно стирать, погладить с двух сторон и, в принципе, назавтра имеете достаточно неплохую защиту, - рассказала ГТРК «Бурятия» заведующая медицинским центром «Здоровье» Оксана Цымбалюк.

Соблюдают меры безопасности известные модели, актрисы, инфлюенсеры - звезды, к каждому шагу которых приковано народное внимание, пишет Vogue.

- Хейли Бибер не делает и шагу из дома без маски, даже если просто выбегает в магазин за продуктами. Ирина Шейк использует не только маски, но и платки, - сообщает модный журнал.

Ирина Шейк, модель родом из России носит разные защитные маски и под цвет одежды. Они стали необходимой составляющей повседневных образов звезд во время пандемии.

Ранее «Байкал Daily» сообщал, что утилизировать защитное средство рекомендуется в отдельном пакете. Специалисты управления Роспотребнадзора Бурятии поясняли, что через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке.


маски

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