Жители Бурятии стирают одноразовые маски

Особенно этим грешат пенсионеры
Стирку одноразовых масок пенсионеры оправдывают тем, что их не напасёшься. Ежедневная покупка профилактических масок может создать брешь в бюджете не только пенсионеров.
Сейчас самую дешёвую маску можно приобрести в сетевых магазинах республики. Её стоимость составляет 2 с половиной рубля. Но в других торговых точках они продаются дороже. Улан-удэнцы стараются экономить на масках, используя её несколько раз, о чём рассказывают в соцсетях.
Наверняка экономнее завести многоразовую маску, которую можно стирать. В Улан-Удэ уже появился тренд на ношение креативных защитных средств. Носить маски с национальными узорами в Бурятии становится модно.
Ещё в прошлом году в Улан-Удэ наладили производство многоразовых масок в одной из текстильных компаний города.
- Для здоровых людей, в принципе, очень хороший выход из ситуации, это неплохой барьер, в конце концов экономия наших средств. Для одного человека, допустим, четыре таких маски на полный рабочий день. Их вечером можно стирать, погладить с двух сторон и, в принципе, назавтра имеете достаточно неплохую защиту, - рассказала ГТРК «Бурятия» заведующая медицинским центром «Здоровье» Оксана Цымбалюк.
Соблюдают меры безопасности известные модели, актрисы, инфлюенсеры - звезды, к каждому шагу которых приковано народное внимание, пишет Vogue.
- Хейли Бибер не делает и шагу из дома без маски, даже если просто выбегает в магазин за продуктами. Ирина Шейк использует не только маски, но и платки, - сообщает модный журнал.
Ирина Шейк, модель родом из России носит разные защитные маски и под цвет одежды. Они стали необходимой составляющей повседневных образов звезд во время пандемии.
Ранее «Байкал Daily» сообщал, что утилизировать защитное средство рекомендуется в отдельном пакете. Специалисты управления Роспотребнадзора Бурятии поясняли, что через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке.
Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Общество, Фото:
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