Заболеваемость COVID-19 держится на одном уровне
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 234 человек.
Заболеваемость по-прежнему сохраняется почти на одном месте. Так, если вчера выявили 234 заражённых, позавчера их был 231 человек, до этого 232, 227, 230, 236, 231, 229, 231 и т.д.
Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 70 467. Из них 46% (32 675) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время в республике зарегистрировано 63 758 выздоровевших. Накануне победили коронавирус 325 человек.
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно. За сутки умерли восемь больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что старше 65 лет были шестеро из них.
С начала пандемии от ковида скончались 2213 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1218 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 927. Отметим, днём ранее было 1217 госпитализированных.
В отделениях реанимации находится 123 пациента (+2 за сутки). Из них старше 65 лет 70 человек. На ИВЛ – 64 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1524 койки: занято – 1218, свободно – 306 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,9%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3278 человек. За сутки таких пациентов стало меньше на 100.
Число контактных лиц –13 188 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 397 764 человек. Повторную вакцинацию начали 56 388 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало ответы на семь главных вопросов о новом штамме коронавируса «омикрон».
Ещё восемь жителей Бурятии скончались от коронавируса
Общество, Фото:
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