Проверка выявила нарушения закона
Прокуратура выявила нарушения пенсионного законодательства в деятельности Центра по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в Бурятии.
Установлены случаи вынесения немотивированных решений об отказе в назначении страховых пенсий. Так, пенсионерке неправомерно не включили в общий страховой стаж период работы в войсковой части в связи с нарушением хронологии записей в трудовой книжке.
Вскрыты нарушения при назначении пенсии бывшей муниципальной служащей. Страховая пенсия по старости назначена ей на год раньше положенного.
Выявлены факты незаконного удержания пенсии по судебному приказу о взыскании коммунальных платежей.
- В связи с ненадлежащим контролем за деятельностью Центра по установлению и выплате пенсий прокуратурой республики внесено представление управляющему отделения Пенсионного фонда России по республике, по результатам рассмотрения которого ответственное должностное лицо регионального отделения депремировано, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии после прокурорской проверки должностное лицо лишили премии
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