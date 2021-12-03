В Бурятии после прокурорской проверки должностное лицо лишили премии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проверка выявила нарушения закона



Прокуратура выявила нарушения пенсионного законодательства в деятельности Центра по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в Бурятии.



Установлены случаи вынесения немотивированных решений об отказе в назначении страховых пенсий. Так, пенсионерке неправомерно не включили в общий страховой стаж период работы в войсковой части в связи с нарушением хронологии записей в трудовой книжке.



Вскрыты нарушения при назначении пенсии бывшей муниципальной служащей. Страховая пенсия по старости назначена ей на год раньше положенного.



Выявлены факты незаконного удержания пенсии по судебному приказу о взыскании коммунальных платежей.



- В связи с ненадлежащим контролем за деятельностью Центра по установлению и выплате пенсий прокуратурой республики внесено представление управляющему отделения Пенсионного фонда России по республике, по результатам рассмотрения которого ответственное должностное лицо регионального отделения депремировано, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

