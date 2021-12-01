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В Улан-Удэ ТОСовцы залили три катка

В Улан-Удэ ТОСовцы залили три катка
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
В планах – залить ещё восемь

Общественники ТОС «Вагжанова» в одноимённом микрорайоне Улан-Удэ вовсю готовятся к зимнему сезону. Они уже залили три катка. Один находится по улице Акмолинская, второй в переулке Школьный, 35. Там для удобства активисты залили два катка: для хоккеистов и для начинающих.

Сначала местные жители чистят территорию от мусора, строят бортики, заливают каток, потом поправляют огрехи ледовой трассы, чтобы получилась ровная поверхность. Сейчас на катках много местных детей, катаются и взрослые, сообщает пресс-служба мэрии.

В планах местных ТОСовцев – залить ещё восемь катков.

ТОС «Вагжанова» включает в себя 20 улиц и два участка. В активе 40 человек.

Всего в Улан-Удэ 94 ТОСа. Как сообщал «Байкал-Daily», планируется организовать 95-й – инициативу выдвинули жители дома на улице Буйко.
спорт ТОС каток

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