В планах – залить ещё восемь
Общественники ТОС «Вагжанова» в одноимённом микрорайоне Улан-Удэ вовсю готовятся к зимнему сезону. Они уже залили три катка. Один находится по улице Акмолинская, второй в переулке Школьный, 35. Там для удобства активисты залили два катка: для хоккеистов и для начинающих.
Сначала местные жители чистят территорию от мусора, строят бортики, заливают каток, потом поправляют огрехи ледовой трассы, чтобы получилась ровная поверхность. Сейчас на катках много местных детей, катаются и взрослые, сообщает пресс-служба мэрии.
В планах местных ТОСовцев – залить ещё восемь катков.
ТОС «Вагжанова» включает в себя 20 улиц и два участка. В активе 40 человек.
Всего в Улан-Удэ 94 ТОСа. Как сообщал «Байкал-Daily», планируется организовать 95-й – инициативу выдвинули жители дома на улице Буйко.
В Улан-Удэ ТОСовцы залили три катка
Общество, Фото:
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