Инициатива принадлежит жителям дома по улице Буйко
В Улан-Удэ появится новый ТОС. Вопрос озвучил 30 ноября на заседании комитета по местному самоуправлению Улан-Удэнского горсовета депутатов начальник управления по развитию территории администрации города Баир Цыбенов. Создание ТОСа – это инициатива жителей, проживающих в многоквартирном жилом доме по улицу Буйко 25А.
Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета депутатов Дмитрий Турченюк поддержал инициативу и призвал коллег одобрить данный проект.
- Прошу поддержать мой округ «Буйко 25А», хорошо, что у нас дополнительно создаются ТОСы, - отметил он.
На сегодняшний день в Улан-Удэ 94 территориальных общественных самоуправлений. «Буйко 25А» будет 95-м.
- Жители города довольно активны, у всех есть большое желание заниматься своим двором, улицей, микрорайоном. Создавая такое сообщество, жители объединяются, работают, выигрывают гранты. И данные средства направляют на благоустройство своих территорий, - пояснил Баир Цыбенов.
Ежегодно администрация города проводит конкурс «Социально-значимый ТОС», где разыгрываются два миллиона рублей по четырём номинациям. Всего призёрами становятся 12 ТОСов. Помимо этого, правительство Бурятии раз в год проводит конкурс «Лучший ТОС», где уже 29 призёров. Участвуют городские ТОСы и в федеральных конкурсах.
- Хватает ли выделенных денег и как можно их реализовать? – прозвучал вопрос на пресс-подходе после совещания.
- У каждого ТОСа свои нюансы, свои направления деятельности, кто-то будет ремонтировать детские площадки, заниматься озеленением, видеонаблюдением. Есть ТОСы, которые занимаются молодёжью, подростками, кто-то занимается помощью пенсионерам, затраты у всех разные, – ответил Цыбенов.
В Улан-Удэ появится 95-й ТОС
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также введён обязательный карантин для возвращающихся граждан
Спортсмены сборной завоевали две серебряные медали
Также награду получил детский дом-интернат «Журавушка» из Улан-Удэ
В столице Удмуртии разыграли первые медали в командных упражнениях
Поручения отдал заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин
Гости узнают о рекордном пешелыжном переходе, совершённом бурятскими лыжницами
Инициатива принадлежит жителям дома по улице Буйко
Лидером студентов-активистов стала 20-летняя Арина Хейфец
Скульптура «Моя Вселенная» будет менять места локаций
Вьючное животное избаловали туристы
Благовония от Сангхи можно приобрести в Москве
На снимках видно, как дикие животные посещают кормушки
Украшения готовы и находятся на складе
Усадьба появится в городском парке
Мясо обнаружили во время досмотра в Кяхте