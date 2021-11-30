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В Улан-Удэ появится 95-й ТОС

В Улан-Удэ появится 95-й ТОС
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Инициатива принадлежит жителям дома по улице Буйко

В Улан-Удэ появится новый ТОС. Вопрос озвучил 30 ноября на заседании комитета по местному самоуправлению Улан-Удэнского горсовета депутатов начальник управления по развитию территории администрации города Баир Цыбенов. Создание ТОСа – это инициатива жителей, проживающих в многоквартирном жилом доме по улицу Буйко 25А.

Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета депутатов Дмитрий Турченюк поддержал инициативу и призвал коллег одобрить данный проект.

- Прошу поддержать мой округ «Буйко 25А», хорошо, что у нас дополнительно создаются ТОСы, - отметил он.

На сегодняшний день в Улан-Удэ 94 территориальных общественных самоуправлений. «Буйко 25А» будет 95-м.

- Жители города довольно активны, у всех есть большое желание заниматься своим двором, улицей, микрорайоном. Создавая такое сообщество, жители объединяются, работают, выигрывают гранты. И данные средства направляют на благоустройство своих территорий, - пояснил Баир Цыбенов.

Ежегодно администрация города проводит конкурс «Социально-значимый ТОС», где разыгрываются два миллиона рублей по четырём номинациям. Всего призёрами становятся 12 ТОСов. Помимо этого, правительство Бурятии раз в год проводит конкурс «Лучший ТОС», где уже 29 призёров. Участвуют городские ТОСы и в федеральных конкурсах.

- Хватает ли выделенных денег и как можно их реализовать? – прозвучал вопрос на пресс-подходе после совещания.

- У каждого ТОСа свои нюансы, свои направления деятельности, кто-то будет ремонтировать детские площадки, заниматься озеленением, видеонаблюдением. Есть ТОСы, которые занимаются молодёжью, подростками, кто-то занимается помощью пенсионерам, затраты у всех разные, – ответил Цыбенов.
ТОС ГорсоветУУ

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