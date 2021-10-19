Авторы работ –сотрудники заповедных территорий
На вокзале Ангарска открылась выставка «Мир байкальской природы» Байкальского государственного биосферного заповедника. Это уже вторая экспозиция, которую представляют сотрудники байкальских заповедников и национальных парков в Ангарске.
Авторы фоторабот – действующие зоологи, сотрудники заповедных территорий. Самый «трофейный» на этой выставке – Алексей Безруков, биолог-охотовед – фотограф дикой природы, один из экспертов по этичному обращению с животными в международном творческом конкурсе «Золотая черепаха». Также представлены снимки, сделанные директором Байкальского государственного заповедника Василием Сутулой; директором Сохондинского государственного заповедника Виктором Яшновым; зоологом, бывшем директором Даурского заповедника Вадимом Кирилюком и многими другими биологами- фотохудожниками.
- Задача выставки – как можно шире и объёмнее предоставить жителям Прибайкалья информацию о сохранении видов, занесённых в Красные книги разных уровней, обитающих на байкальской природной территории - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника. - Пассажиры с большим интересом проводят у выставки время, подолгу замирая и разглядывая обитателей тайги, гор, степей и водных просторов, запечатлённых, порой, в неожиданных ракурсах. Оставляют добрые отзывы и делятся впечатлениями с друзьями.
Фотовыставка насчитывает более 30 работ. Она будет работать в Ангарске до конца октября, а далее будет экспонироваться на других железнодорожных вокзалах станций Восточно-Сибирской железной дороги.
На вокзале Ангарска развернулась фотовыставка о природе Байкала
Общество, Фото:
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