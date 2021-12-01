Жители пригорода Улан-Удэ предлагают идти на «автобусные» хитрости

Жители Поселья возмущены из-за переноса конечной остановки сразу на два километра
Жителям пригородного села Поселье на пять остановок перенесли конечную остановку маршрута №4. Теперь людям приходится идти около двух километров, чтобы добраться до автобуса. Сейчас, в холодное время года, вопрос встал особенно остро. Сложнее всего приходится школьникам и пенсионерам.
В выходные состоялся сход жителей. Они выражали возмущение тем, что обещанный ранее маршрут №106 так и не запустили.
В понедельник министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге заверил, что вопрос уже решается. По его словам, уже на днях в Поселье будет ездить маршрутный автобус №106.
- Мы давно уже работаем над этим вопросом. Провели уже не одно совещание, на прошлой неделе у нас появилось решение. Была выездная комиссия, которая согласовала направление, по которому будет осуществляться 106 маршрут, с учётом изменений его движения. Буквально с этой недели будем запускать его в действие, - сказал журналистам Александр Гоге.
Министр заверил, что сейчас изменяют схему 106-го маршрута, подрядчик уже определён, и вскоре маршрут будет запущен.
Как сообщал «Байкал-Daily», конечную остановку перенесли по решению Верховного суда. В суд обратилась местная жительница, дом которой расположен рядом с прежней конечной остановкой. Она пожаловалась на неудобства, в частности, на выхлопные газы, а суд встал на её сторону. Едва об этом стало известно летом, жители Поселья буквально ополчились на эту женщину.
Тогда люди едва ли не угрожали сельчанке: «Зачем надо убирать конечку ради своей прихоти? Автобусы работают с 6 утра до 9 вечера, как они могли тебе помешать? Нарушили вам «дивный сон»! Какая эгоистка! После всего этого, думаете, люди, живущие на конечке, да и все жители с Поселья дадут вам спокойной жизни?» Попадались в обсуждениях и заявления, вроде «всё Поселье ей сейчас желает зла».
Сейчас в группе в мессенджере люди придумывают хитрые варианты обхода установленных правил: «Может, поговорить с бригадиром маршрута № 4: пусть они изготовят таблички с номером «106» - при выезде с конечки у них висит номер 106, доехав до «Сэлмэг» - меняют номер на 4. На обратном пути на «Сэлмэге» снова вешают номер 106. Это ведь только для транспортной инспекции», - написал на днях житель Поселья.
Его идею поддержали односельчане.
При этом возникла и другая проблема. Жители Поселья сообщают, что стоимость проезда в маршруте №106 составляет 36 рублей. Такая цена установлена в связи с тем, что это пригородный маршрут. «Четвёрка» же – городской маршрут с ценой в 24 рубля. Разница в 12 рублей для многих может оказаться весьма существенной, поскольку большинство местных жителей добираются до места работы, например, с пересадками.
Жители пригорода Улан-Удэ предлагают идти на «автобусные» хитрости
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители Поселья возмущены из-за переноса конечной остановки сразу на два километра
Педагогу не оформили надбавку за стаж
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина нашёл карту на улице
Выставка «Дом, милый дом» расскажет об убежищах зверей, птиц, рыб и насекомых
Стартует конкурс на лучший символ празднования 95-летия Кабанского района
Местами прогнозируются метели
К юбилею полководца приурочена выставка, показ фильма и флешмоб
Стартовал новый этап истории одной из центральных улиц города
В Улан-Баторе прошёл праздник «Спасибо, Alma Mater!»
На ней покажут работы победителей и призёров конкурса кукол
Стартует турнир любительских команд Бурятии старше 40 лет
В классе 2 «С» учатся мальчики 2013 года рождения
Мастера рассказывают о своей работе и делятся секретами своей профессии
Декоративные зверушки украсят экспозиции музея