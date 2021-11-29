Жительница Бурятии, чей дом рушится, обратилась к Путину

Жительница посёлка Наушки Кяхтинского района Бурятии Валентина Фомицкая записала видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. Ролик опубликовали в паблике ves_ulan_ude_ накануне, 28 ноября.
Поводом для обращения стали печальные последствия «большой воды», которая затопила Наушки этим летом. По словам женщины, до сих пор в её доме стены покрыты плесенью, а проживание опасно для жизни.
- Наша семья понесла большие убытки. Дом у нас шлакозаливной, целый месяц стояла вода в доме. Стены напитались влагой, везде пошла плесень. Шлак крошится, рушится. Когда придут сорокоградусные морозы, дом может упасть. Проживание в таком доме невозможно, воздух у нас спёртый, душно, грибок, плесень, - говорит женщина в своём обращении.
В доме работают дизельные и электрические тепловые пушки. Жилище обогревается печным отоплением, но, по словам женщины, этого не достаточно. «Никакая просушка не помогает», - поясняет отчаявшаяся жительница.
- Две комиссии у нас были – межведомственная и независимая экспертиза – они признали наш дом непригодным для проживания. Я обращалась во все инстанции, и к вам писала на сайт, но письма все возвращаются назад. Я хотела бы попросить вас посодействовать, получить жилищный сертификат, - заключила Валентина Фомицкая.
Как сообщал «Байкал-Daily», посёлок Наушки в буквальном смысле уходил под воду. Паводком затопило десятки домов, в некоторых вода была по пояс. Местные жители могли передвигаться только резиновых лодках. Смыло огороды местных жителей. Действовал режим ЧС.
После произошедшего Наушках власти обязали заняться берегоукреплением реки Селенга. Соответствующее решение вынес суд после вмешательства природоохранной прокуратуры.