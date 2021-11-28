Глава Бурятии награждён медалью «За вклад в укрепление обороны РФ»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Награды представителям ряда министерств и ведомств, регионов России вручал Сергей Шойгу



Главе Бурятии Алексею Цыденову вручили медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Награждение прошло в ходе VII межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».



Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды представителям ряда министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации за достижения в организации межведомственного взаимодействия в области обороны страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.



- Поздравляю всех с заслуженными наградами. Общими усилиями мы вносим существенный вклад в укрепление обороноспособности страны. Не сомневаюсь в плодотворном продолжении нашей совместной работы. Желаю всем успехов в дальнейшем сотрудничестве, – сказал Сергей Шойгу на церемонии.



Почётным кубком награждены: замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Воронежской области Александр Гусев.



Медали Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» удостоены: губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.



- Медалью министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» награждены: директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, - заключили в пресс-службе министерства.

