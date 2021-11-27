За сутки от ковида выздоровели более 420 человек
За последние сутки коронавирус подтвердили у 231 жителя Бурятии.
Заболеваемость держится примерно на одном уровне. Так, если вчера зарегистрирован 231 заражённый, позавчера их было 229, до этого 231, 227, 233, 235. А до этого суточный прирост был выше отметки «240».
Коронавирус в Бурятии преодолел отметку в 69 тысяч. По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 69 077. Из них 47% (32 130) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время вылечились от ковида 62 097 человек. Накануне выздоровели сразу 425 пациентов.
Умерли за сутки ещё семь больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что четверо из умерших были старше 65 лет, а трое – младше этого возраста (сколько точно им было лет, сейчас не раскрывается).
Всего же с начала пандемии в Бурятии умер 2161 больной коронавирусом.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1222 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на три человека меньше, чем день ранее).
В отделениях реанимации лежат 132 пациента. Из них больше половины (76 человек) старше 65 лет. 77 пациентов – на ИВЛ.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1551 койка: занято – 1222, свободно 329 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,8%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3597 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 14 593 человек.
Завершили первичную вакцинацию 383 433 человек. Повторную вакцинацию начали 48 772 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сняли важные коронавирусные запреты. С 1 декабря будет возобновлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Также предприятиям общепита разрешили работать всю ночь. Так что новогодние корпоративы, в отличие от прошлого года, состоятся.
Коронавирус в Бурятии преодолел отметку в 69 тысяч
Общество, Фото:
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