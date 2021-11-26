В Улан-Удэ выписали из больницы маму мальчика с редкой патологией

Многодетная мать рассказала, как проходила беременность
Накануне, 25 ноября, из городского перинатального центра в Улан-Удэ выписалась домой пациентка, мама мальчика, родившегося неделю назад с тяжёлой врождённой патологией – диафрагмальной грыжей.
Как сообщал «Байкал-Daily», малыша прооперировали 20 ноября. Для этого в Бурятию приехал знаменитый иркутский врач, детский хирург с мировым именем Юрий Козлов. Операцию длилась два часа, она проводилась через несколько маленьких отверстий для эндоскопа, без классических хирургических разрезов.
Сегодня на странице роддома в соцсети опубликовали видео с мамой мальчика. Она впервые рассказала о том, что ей пришлось пережить.
Эти роды для женщины стали четвёртыми. Патологию плода выявили только на третьем скрининге. Сама беременность протекала хорошо, вспоминает мать. Она прекрасно себя чувствовала, хотя, к примеру, во время беременности третьим (здоровым) ребёнком страдала от отёков.
Женщина рассказала, что она сама написала Юрию Козлову через его страницу в Instagram. Врач откликнулся через день.
- С листка УЗИ я списала ему заключение. День я смотрела, видела, что не прочитано. Держалась. На следующий день, ближе к вечеру в субботу он мне ответил, - рассказала мама мальчика.
Юрий Козлов рассказал, что при рождении левое лёгкое малыша было сдавлено петлями тонкого кишечника, через дефект диафрагмы туда же проникли желудок, селезёнка. Правое лёгкое также сдавлено сместившимся в его сторону сердцем.
- Прямо перед операцией мы увидели на УЗИ, что часть органов переместилась на место. Нам осталось только переместить на своё место кишечник и нежный орган - селезёнку. А потом закрыть дефект. Тут тоже не всё так просто, - написал Юрий Козлов на своей странице в Instagram.
Были опасения, как малыш перенесёт все хирургические манипуляции. Но, к счастью, всё прошло благополучно.
Дефект диафрагмы оказался большим, и после перемещения внутренних органов брюшной полости на своё место врачам нужно было закрыть окошко имплантом. Здесь использовали материал гортекс. «Интересно, что его вообще-то используют при пошиве спортивной одежды, но хвала производителям и свойствам материи, он оказался идеальным дублёром диафрагмальной ткани», - поделился иркутский хирург.
- Длина диафрагмы у новорождённого около семи сантиметров. Нам понадобился лоскут в 3,5. Размер прикинули, измерив инструмент - оказалось удобно. Как доставить заплатку в тело малыша? Я свернул её наподобие мексиканской сигары и протолкнул в прокол, который мы сделали для хирургических инструментов. Уже внутри развернул и стежок за стежком вшил на нужное место, - рассказал о своей филигранной работе Юрий Козлов.
В комментариях врач сообщил, что состояние малыша стабильное.
Мама мальчика от всей души поблагодарила команду профессионалов, спасших жизнь её ребёнку. Малыш остаётся в больнице под наблюдением.
В Улан-Удэ выписали из больницы маму мальчика с редкой патологией
Общество, Фото:
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