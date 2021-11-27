В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов республики
В Бурятии завершился детский творческий конкурс «Соавтор – природа». В нём приняли участие 24 детских сада Улан-Удэ и республики, которые предоставили более 170 детских работ.
По итогам конкурса первое место с работой «За лесными дарами» заняла Эвелина Т., представляющая детский сад №91 «Строитель» города Улан-Удэ. Второе место у поделки «Лесные друзья» Екатерины И. из детского сада №161 «Ёлочка» (г. Улан-Удэ). Третье место – «Весёлые девчонки» Дари С., детский сад №27 «Сэсэг» (г. Улан-Удэ).
Номинация «Бурная фантазия» досталось «Вулкану» Амарсана Ц. (детский сад «Хараасгай», с. Нижняя Иволга Иволгинского района). Номинация «Оригинальность» ушла к «Осени в лесу» Тихона Ч. (детский сад №104 «Зорька», г. Улан-Удэ). Лучшей коллективной работой признана «Лесная ферма» младшей группы детского сада №64 «Колокольчик» города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба национального музея РБ.
В Бурятии выбрали лучшие детские поделки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов республики
Руководство эскадрильи «Монгольский арат» побывала на своей старой авиабазе
Заявки на участие во всероссийских соревнованиях подали представители более десяти регионов страны
«Дальнейшее облагораживание дворика вполне ожидаемо свелось к стандартному «убить всё живое»…»
Военные ликвидировали условных террористов
Открытие запланировано на 30 ноября
За сутки от ковида выздоровели более 420 человек
По всей республике проходит акция «Тонкий лёд»
В спектакле сыграли студенты театрального отделения Колледжа искусств. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В соревнованиях приняли участие команды восточных регионов
Событие приурочено 50-летию его профессиональной деятельности и выходу автобиографической книги
В Туве начало зимнего спортивного сезона запланировано на 4 декабря
В республике местами ожидается снег
Общество, 26.11.2021
В честь юбилея пройдут праздничные мероприятия
Общество, 26.11.2021
На премию претендуют более 200 компаний, инвесторов и общественных деятелей