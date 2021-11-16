В Улан-Удэ отрылась выставка «Соавтор природа»

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

В экспозиции представлены работы дошкольников Бурятии



С 12 ноября в Улан-Удэ работает выставка детских поделок «Соавтор природа». В музее природы Бурятии представлены конкурсные работы воспитанников дошкольных учреждений республики.



- Работы детей отличаются особым полётом фантазии, высокой техникой исполнения и изобретательностью. Ребята с неисчерпаемым богатством выдумки и фантазии создали уникальные, овеянные поэзией сказок, былин и народных преданий произведения искусства, сохраняя естественные краски растений и причудливую пластику дерева, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Выставку можно посетить бесплатно.



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