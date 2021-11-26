В Улан-Удэ на линию вышли два больших автобуса

- Водите его, чтоб пассажирам было комфортно, уютно, безопасно с вашей помощью, - сказал мэр.







Новые автобусы будут ездить по маршрутам 1 и 3 «а» - то есть в 100 кварталы и в Восточный.



Особенность автобусов в том, что они низкопольные. Предусмотрен аппарель (специальный откидной пандус для инвалидов), а в середине салона обустроены специальные места для маломобильных граждан и места для колясок. Проходы между рядами довольно просторные.







Также автобусы оснащены USB-розетками, с помощью которых в дороге можно подзарядить телефон.