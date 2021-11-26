В Улан-Удэ на линию вышли два больших автобуса

В Улан-Удэ на линию вышли два низкопольных автобуса, вместимостью до 103 пассажиров. Сегодня утром состоялась их презентация, а мэр города Игорь Шутенков вручил ключи.
- Водите его, чтоб пассажирам было комфортно, уютно, безопасно с вашей помощью, - сказал мэр.
Новые автобусы будут ездить по маршрутам 1 и 3 «а» - то есть в 100 кварталы и в Восточный.
Особенность автобусов в том, что они низкопольные. Предусмотрен аппарель (специальный откидной пандус для инвалидов), а в середине салона обустроены специальные места для маломобильных граждан и места для колясок. Проходы между рядами довольно просторные.
Также автобусы оснащены USB-розетками, с помощью которых в дороге можно подзарядить телефон.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Улан-Удэ приобрёл 42 полунизкопольных автобусов ПАЗ. Средства на их приобретение были выделены в рамках проекта «Народный бюджет» и единой дальневосточной субсидии.