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В Улан-Удэ на линию вышли два больших автобуса

В Улан-Удэ на линию вышли два больших автобуса
Общество, 
Автобусы вмещают более ста пассажиров

В Улан-Удэ на линию вышли два низкопольных автобуса, вместимостью до 103 пассажиров. Сегодня утром состоялась их презентация, а мэр города Игорь Шутенков вручил ключи.

- Водите его, чтоб пассажирам было комфортно, уютно, безопасно с вашей помощью, - сказал мэр.


Новые автобусы будут ездить по маршрутам 1 и 3 «а» - то есть в 100 кварталы и в Восточный.

Особенность автобусов в том, что они низкопольные. Предусмотрен аппарель (специальный откидной пандус для инвалидов), а в середине салона обустроены специальные места для маломобильных граждан и места для колясок. Проходы между рядами довольно просторные.

Также автобусы оснащены USB-розетками, с помощью которых в дороге можно подзарядить телефон.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Улан-Удэ приобрёл 42 полунизкопольных автобусов ПАЗ. Средства на их приобретение были выделены в рамках проекта «Народный бюджет» и единой дальневосточной субсидии.
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