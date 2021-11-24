Собака поступила к ветеринарам в тяжёлом состоянии
Ветврачи Забайкалья провели срочную операцию собаке, пострадавшей после нападения кабана
На ветеринарную станцию Петровск-Забайкальского района Забайкальского края обратился местный житель с раненой лайкой. В тайге, при заготовке дров, на собаку напал кабан и нанёс ей глубокую рану. Ветврачи провели срочную операцию и спасли домашнее животное.
- Собака поступила в тяжёлом состоянии, с большой потерей крови. Ветспециалисты при проведении осмотра обнаружили рану, через которую произошло выпадение петли тонкого отдела кишечника. Проведена срочная операция, - рассказал начальник ветстанции Мунко Батуев.
Ветврачи провели успешную операцию, назначили послеоперационное лечение. Сегодня собака чувствует себя хорошо и идёт на поправку.
Начальник учреждения отметил, что собаки породы лайка – это выносливые животные с охотничьими навыками. У них хорошая физическая форма, а главное – сильный иммунитет. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Напомним, что похожая история произошла ранее в Акшинском районе Забайкалья. Собака была ранена диким кабаном во время охоты.
В Забайкалье спасли ещё одну лайку после нападения кабана
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