Питерское общество бурятской культуры провело День открытых дверей

В северной столице прошла встреча выходцев из Бурятии
День открытых дверей провели активисты общества бурятской культуры «Ая-Ганга» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает иркутская журналистка Элеонора Кез, которая не так давно переехала из соседнего региона в Питер.
- Амар сайн! Мэндэ! Сайн байна! Привет! Как долго не виделись, как ваши дела, как здоровье?» - то и дело слышались приветствия, восклицания, смех, а двери открывались вновь и вновь. Пришло много молодёжи, кто-то впервые, кто-то уже стал завсегдатаем мероприятий. Люди знакомились, общались, обменивались новостями, - написала в своём аккаунте в социальной сети Элеонора Кез.
Второй год в помещении общества идёт ремонт, он проводится на средства, пожертвованные неравнодушными людьми. По словам журналистки, до окончания ещё далеко, но День открытых дверей ярко показал потенциал общественной организации.
- Свои отдельные помещения в Северной столице имеют не так много объединений. «Ая-Ганга» получила помещение в аренду благодаря своей активной деятельности в течение 20 с лишним лет. И теперь это точка притяжения для людей разных национальностей. Интересуются бурятской культурой русские, знают дорогу в этот дом монголы и тувинцы. В День открытых дверей в гости приехали представители калмыцкого культурного общества, юные участницы которого Александра, Даяна и Дарья исполнили народный танец – отмечает Кез.
Началась программа с мастер-класса по монгольской каллиграфии. Вертикальное монгольское письмо интересует многих, участники наперебой просили написать свои имена, а получившиеся работы намерены повесить дома на память.
Лекцию об истории Петербурга прочла Тамара Смирнова, доктор исторических наук, профессор Государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Она подчеркнула, что у живущих в Санкт-Петербурге представителей национальных диаспор стоят две задачи: с одной стороны, сохранить свою этнокультурную идентичность, с другой стороны, влиться в большой конгломерат. Она отметила, что бурятское культурное общество уже зарекомендовало себя узнаваемыми в городе красочными праздниками: это Сагаалган и Сурхарбан.
Вице-президент Фонда «Ая-Ганга» Цырендари Самбуева знает многих, и многие знают её, не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, в Бурятии, в Иркутской области, в Забайкальском крае. Для студентов, обучающихся в северной столице, она как мама: заботится, опекает, помогает. И это не только студенты из Бурятии, но и из Тывы, из Монголии и т.д.
Питерское общество бурятской культуры провело День открытых дверей
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