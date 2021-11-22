Худрук Бурятского оперного театра устроит творческую презентацию

Владимир Рылов – дирижёр, пианист, композитор, концертмейстер, педагог, народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки. Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью он был назначен на пост художественного руководителя Бурятского театра оперы и балета. Должность была вакантна 2,5 года. \\









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5 декабря на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится творческая презентация художественного руководителя Владимир Рылова.Владимир Рылов прочтёт повесть «Метель» и фрагменты из поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина. Музыка Георгия Свиридова и Михаила Глинки прозвучит в исполнении оркестра, хора и солистов театра.- Меня убедили в целесообразности творческой презентации как артиста. В первом отделении я буду дирижировать оркестром и читать повесть Пушкина «Метель». У гениального композитора современности Свиридова есть музыкальные зарисовки к этой повести. Они очень популярны и узнаваемы. Это будет мой маленький моноспектакль. Во втором отделении будет своего рода большой монтаж из оперы Глинки «Руслан и Людмила», — поделился Владимир Рылов.