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Худрук Бурятского оперного театра устроит творческую презентацию

Худрук Бурятского оперного театра устроит творческую презентацию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Владимир Рылов будет дирижировать оркестром и читать повесть Пушкина

5 декабря на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится творческая презентация художественного руководителя Владимир Рылова.

Владимир Рылов прочтёт повесть «Метель» и фрагменты из поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина. Музыка Георгия Свиридова и Михаила Глинки прозвучит в исполнении оркестра, хора и солистов театра.

- Меня убедили в целесообразности творческой презентации как артиста. В первом отделении я буду дирижировать оркестром и читать повесть Пушкина «Метель». У гениального композитора современности Свиридова есть музыкальные зарисовки к этой повести. Они очень популярны и узнаваемы. Это будет мой маленький моноспектакль. Во втором отделении будет своего рода большой монтаж из оперы Глинки «Руслан и Людмила», — поделился Владимир Рылов.

Владимир Рылов – дирижёр, пианист, композитор, концертмейстер, педагог, народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки. Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью он был назначен на пост художественного руководителя Бурятского театра оперы и балета. Должность была вакантна 2,5 года. \\


Возрастная категория 6+


театр оперы и балета

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