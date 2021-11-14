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Три девушки представят Бурятию на конкурсе «Краса России»

Три девушки представят Бурятию на конкурсе «Краса России»
Общество,  Фото:pixabay.com
Главный приз конкурса – два миллиона рублей

Три девушки из Бурятии примут участие в общероссийском фестивале красоты и талантов «Краса России 2021». Об этом сообщается в аккаунте конкурсов «Краса Бурятии» и «Мисс Улан-Удэ».



За корону и главный приз конкурса в 2 млн поборются жительницы республики - Валерия Бодеева, Диана Еприцкая и Наталия Данкова. За красавиц из республики можно проголосовать сейчас на сайте конкурса: идёт голосование за приз зрительских симпатий.

Финал конкурса красоты «Краса России» (6+) состоится в «Зимнем театре» в Сочи 17 ноября. В фестивале принимают участие 50 девушек со всей страны.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 сентября состоялся финал конкурса «Мисс Улан-Удэ 2021». Победительницей стала 18-летняя Валерия Бодеева.

конкурс красоты

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