В Улан-Удэ выбрали самую красивую девушку

Корону «Мисс Улан-Удэ» завоевала 18-летняя девушка
12 сентября состоялся финал конкурса «Мисс Улан-Удэ 2021». Победительницейстала 18-летняя Валерия Бодеева.
Валерия родом из Иволгинской долины. «Изучает китайский язык. С детства есть интерес к танцам, занимается волейболом и легкой атлетикой. Любит рисовать и готовить. Является действующей «Мисс Иволгинск». Ведёт здоровый образ жизни. Свободное время проводит с друзьями и с семьёй. В людях ценит доброту и искренность», - говорится о красавице в аккаунте конкурса в Instagram.
В конкурсе участвовали 18 девушек.
В 2020 году конкурс «Мисс Улан-Удэ» не проводился из-за антикоронавирусных ограничений. В 2019 году победительницей стала актриса Бурятского театра драмы
Тунгалаг Дашиева. Она, а также ещё три представительницы Бурятии, сумели завоевать призовые места на конкурсе «Краса России-2020»
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Корону «Мисс Улан-Удэ» завоевала 18-летняя девушка
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