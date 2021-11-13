 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

Гиревики Бурятии стали призёрами кубка Вооружённых сил

Гиревики Бурятии стали призёрами кубка Вооружённых сил
Общество,  Фото:скриншот
Золотую медаль завоевал Сергей Каргин

С 10 по 13 ноября на территории спортивной базы ЦСКА в Москве разыгрывается кубок Вооружённых сил Российской Федерации по гиревому спорту имени Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина. В соревнованиях принимают участие представители 8 сильнейших команд по гиревому спорту всех видов и родов войск Вооружённых сил, военных округов, а также 10 команд военно-учебных заведений министерства обороны РФ.

В дисциплине «длинный цикл» победил спортсмен из Бурятии Сергей Каргин. Он выступил в весовой категории до 73 килограммов с результатом 74 подъёма. Также призовые места заняли Сергей Любимский – второе место в весовой категории до 85 килограммов (80 подъёмов) и Роман Якушев – третье место в весовой категории до 63 килограммов (54 подъёма). Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.

Напомним, что на следующей неделе в Улан-Удэ стартует традиционный всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонова (0+).
гиревой спорт Бурятия спорт кубок вооруженные силы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье детям разрешили посещать культурные мероприятия
В Забайкалье детям разрешили посещать культурные мероприятия
Общество, 13.11.2021
Их обязательно должны сопровождать взрослые
Гиревики Бурятии стали призёрами кубка Вооружённых сил
Гиревики Бурятии стали призёрами кубка Вооружённых сил
Общество, 13.11.2021
Золотую медаль завоевал Сергей Каргин
В Забайкалье спасли замерзающего лебедя
В Забайкалье спасли замерзающего лебедя
Общество, 13.11.2021
Птица была сильно истощена
В Улан-Удэ состоится премьера психологической клоунады
В Улан-Удэ состоится премьера психологической клоунады
Общество, 13.11.2021
«Байкал Daily» побывал на предпремьерном показе спектакля «Президентши»
В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам нарушений прав инвалидов
В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам нарушений прав инвалидов
Общество, 13.11.2021
Обращения от граждан рассмотрит прокуратура республики
Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 4
Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 4
Общество, 13.11.2021
Самый последний кораблик, Смолина без «небоскрёбов», ярко-красная VIP-плитка и многое другое
В Бурятии продолжает расти заболеваемость COVID-19
В Бурятии продолжает расти заболеваемость COVID-19
Общество, 13.11.2021
За последние сутки коронавирус выявили у 219 человек
В Бурятии начинается целевой набор на специальность врача
В Бурятии начинается целевой набор на специальность врача
Общество, 13.11.2021
В республике решают проблему кадрового дефицита в здравоохранении
В Улан-Удэ представят спектакль, посвящённый бабушке
В Улан-Удэ представят спектакль, посвящённый бабушке
Общество, 13.11.2021
В Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева идёт подготовка к новому спектаклю «Эмгээ. Бабушка»
В Иркутске ученики вернутся в школы 15 ноября
В Иркутске ученики вернутся в школы 15 ноября
Общество, 13.11.2021
Занятия возобновятся в обычном режиме
В Иркутской области стартуют турниры по самбо
В Иркутской области стартуют турниры по самбо
Общество, 13.11.2021
Соревнования посвящены всероссийскому дню самбо
В Улан-Удэ покажут бурятскую рок-оперу
В Улан-Удэ покажут бурятскую рок-оперу
Общество, 13.11.2021
Древнюю легенду сделают актуальной для современного зрителя
В Забайкалье смягчили часть ограничений для бизнеса
В Забайкалье смягчили часть ограничений для бизнеса
Общество, 13.11.2021
Документ об этом был подписан вчера, 12 ноября
Книжный салон Бурятии проведут в офлайн-формате
Книжный салон Бурятии проведут в офлайн-формате
Общество, 13.11.2021
На него будут приглашены гости и читатели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^