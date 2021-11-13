Золотую медаль завоевал Сергей Каргин
С 10 по 13 ноября на территории спортивной базы ЦСКА в Москве разыгрывается кубок Вооружённых сил Российской Федерации по гиревому спорту имени Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина. В соревнованиях принимают участие представители 8 сильнейших команд по гиревому спорту всех видов и родов войск Вооружённых сил, военных округов, а также 10 команд военно-учебных заведений министерства обороны РФ.
В дисциплине «длинный цикл» победил спортсмен из Бурятии Сергей Каргин. Он выступил в весовой категории до 73 килограммов с результатом 74 подъёма. Также призовые места заняли Сергей Любимский – второе место в весовой категории до 85 килограммов (80 подъёмов) и Роман Якушев – третье место в весовой категории до 63 килограммов (54 подъёма). Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
Напомним, что на следующей неделе в Улан-Удэ стартует традиционный всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонова (0+).
Гиревики Бурятии стали призёрами кубка Вооружённых сил
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