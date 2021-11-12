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В Улан-Удэ пройдёт всероссийский турнир по гиревому спорту

В Улан-Удэ пройдёт всероссийский турнир по гиревому спорту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России и мира

С 17 по 21 ноября в столице Бурятии пройдёт традиционный всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонова. В соревнованиях примут участие более 370 участников из 17 регионов нашей страны. Также участие примут сильнейшие гиревики России, Европы и мира, сообщает региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта.

Турнир проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Открытие соревнований состоится 18 ноября в 14:00. Первыми выступят младшие юноши (2005 г.р. и младше), младшие девушки (2005 г.р. и младше), старшие юноши (2003-2004 гг.р.), старшие девушки (2003-2004 гг.р.) и ветераны.

Мужчины выступят 20 и 21 ноября в дисциплинах «Длинный цикл» и двоеборье, женщины поборются в упражнениях «Рывок» и «Длинный цикл». Также пройдут эстафеты.

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гиревой спорт Бурятия всероссийский турнир спорт

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