На них грузовики смогут дождаться своей электронной очереди
Правительство Забайкальского края параллельно с вводом электронной очереди на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск» организует площадки, на которых грузовые автомобили смогут ожидать своей очереди. К такому решению пришли участники совещания по урегулированию ситуации с заторами на границе.
- На прилегающей к пункту пропуска территории есть два участка, которые могут применяться как площадки под грузовые автомобили. Их общая площадь превышает 300 тысяч квадратных метров, - рассказала заместитель министра планирования и развития региона Марина Степанова.
Как уточнила замминистра, торги проведут после того, как будет получена информация о возможности подключить объекты при строительстве к сетям инженерно-технического обеспечения, проведена оценка рыночной стоимости участков и определена начальная цена для аукциона на право аренды.
Ситуация с очередями по грузовому направлению на МАПП «Забайкальск» сохраняется с мая 2020 года, когда китайская сторона из-за коронавируса ввела дополнительные ограничения по движению грузовиков через границу. Об этом сообщает пресс-служба министерства планирования и развития Забайкальского края.
Перед МАПП в Забайкальске появятся площадки ожидания
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